3大法官指憲訴法判決無效 學者張嘉尹：創憲政惡例、應送懲戒

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹。（資料照，記者叢昌瑾攝）

憲法法庭昨判決憲法訴訟法修法違憲失效，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。東吳大學法律學系特聘教授張嘉尹表示，此次判決如同「打蛇打七寸」，未來法案若違反程序正義就會被宣告違憲；他也直批，3位大法官創下憲政惡例，發表投書已經構成自律實施辦法懲戒對象。

張嘉尹表示，此次憲法法庭回覆大部分學界、憲法學者的看法，他很高興「程序重大明顯瑕疵」的相關建議終於被採納。他說明，113年憲判字第9號，雖然有提出程序上有重大明顯瑕疵，但在事實函釋上，最終仍判斷國會職權行使修法的立法過程，沒有符合重大明顯瑕疵，這部分讓他感到失望，這等於開放藍白用多數暴力的方式表決。

請繼續往下閱讀...

張嘉尹指出，113憲判字第1號有兩個重大意義，第一，大法官自己解套了，第二，大法官認真面對程序性的重大明顯瑕疵。大法官此次判決如同「打蛇打七寸」，未來相關爭議法案若違反程序正義，比如動輒要用「再修正動議」通過，可以預期不管法案內容為何，程序上就會被宣告違憲，這一舉把「水龍頭」關起來了，讓少數黨在委員會、政黨協商、二讀會都有較為充分的發言機會。

至於為何評議門檻被判違憲，張嘉尹說，藍白去年修法通過的憲訴法30條第2項最大的惡是「沒有配套措施」，只要總統、立法院人事喬不攏，大法官就被犧牲，憲法法庭就停擺了；更明顯的是，立法院一方面沒有配套措施，一方面怠於行使同意權，或胡亂行使同意權，最終就是大法官、憲法法庭被在野黨捏死到現在。

對於3名大法官主張5名大法官作成的判決應為無效。張嘉尹表示，此次判決認為，這3位大法官已構成應迴避理由，且他們「不出席」，在這兩個條件之下，為了讓憲法法庭不至於停擺，必須把他們排除在現有總額的計算之外。

他認為，他的解決方式比較簡單，3位大法官在法庭外發言、發表投書構成「司法院大法官自律實施辦法」要懲戒的對象，已構成應迴避的理由，且他們又缺席評議，因此在解釋上就將其視為「自行迴避」，既然已經是迴避了，就不計算現有總額，所以現有總額就是5個。

張嘉尹批評，這3位大法官非常糊塗，他們已經創了一個惡例，現在又創第二個惡例，所有的合議庭基本上都會有少數意見，如果知道投票投不過，就不尊重多數意見，讓會議停開不成的，「怎麼可以反過來歸咎這個庭它沒有效？我覺得他們根本是創下憲政惡例，真的是糊塗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法