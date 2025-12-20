為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北捷連續攻擊釀4死 林岱樺：今、明2天暫停競選活動

    2025/12/20 00:17 記者洪定宏／高雄報導
    北捷連續攻擊釀4死，角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺（中）宣布暫停競選活動。（資料照，記者李惠洲攝）

    北捷連續攻擊釀4死，角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺（中）宣布暫停競選活動。（資料照，記者李惠洲攝）

    台北捷運驚傳連續攻擊事件，已造成4人死亡；角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺昨（19日）深夜宣布，今（20日）及明（21日）暫停競選活動，因為此時此刻，社會需要的是安靜、陪伴與安全感，避免喧鬧的政治活動。

    林岱樺表示，台北捷運發生的孤狼式攻擊事件，不僅威脅市民安全，更衝擊社會的心理安定，「安全是政府最基本的承諾」，她呼籲中央與地方政府合作強化三項防衛機制，還給國人安心的公共空間：

    第一、導入智慧AI監控：推動交通部與縣市政府合作，在大眾運輸系統全面建置AI影像辨識，針對異常行為（如持械、推擠）即時預警，落實「偵測在先、應變在後」。

    第二、升級第一線維安：全面盤點捷運保全的防暴裝備，並要求定期舉行跨局處應變演練，確保第一線人員具備精準處置能力，將傷害降至最低。

    第三、修補社會安全網：整合衛福部與地方政府情資，針對社會邊緣、具暴力傾向個案加強預警與心理輔導，從根源阻斷極端行為的產生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播