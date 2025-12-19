北車、中山站爆隨機殺人 跨黨派議員促北市府檢討

北車、中山站爆發民眾擲煙霧彈、隨機殺人案。（民眾提供）

台北車站、中山商圈今（19日）發生隨機殺人事件釀3死。台北市議會民進黨團呼籲，市府要強化耶誕、跨年活動安全管理，事件落幕後也應儘速至議會進行檢討、專案報告。藍、白議員也分別喊話市府積極處理、檢討。

民進黨團表示，對於恣意傷害市民的兇手強烈譴責；對不幸死亡的市民，表達最深切的哀悼之意，也期盼仍在搶救中的傷者，都能脫離險境，每一位因此受創的市民都能平安康復，因此受驚的市民，也能儘速平復心情。

民進黨團說，雖犯嫌已經死亡，但犯罪動機未釐清，引起諸多猜測，期盼各界克制不必要的臆測與渲染，避免擴大憂慮與猜忌，讓社會心理得以回復。

民進黨團指出，公共安全是市民朋友目前最關切的議題。不分黨派，都應以市民安全為重。黨團將支持並敦促台北市長蔣萬安儘速以各種有效方式，強化大眾運輸，以及即將到來的聖誕節、跨年等群聚活動公共安全。避免悲劇再次發生。

黨團呼籲，市府應儘速檢討本次處置過程是否有可改善之處，進一步強化大眾運輸維安、強化聖誕及跨年活動之安全管理。在相關工作進行告一段落後，儘速至議會進行就本次事件檢討以及維安強化專案報告。

黨團也建請市府，就本次事件中致力保護市民朋友的人員，無論是一般民眾，或是北捷職員、志工、警、消等有關人員，給予適切的嘉勉與肯定。盼市民朋友間的互助、互信，能成為這個不安冬夜裡，溫暖的慰藉。

國民黨議員汪志冰也在臉書發言指出，「鄭捷事件」後政府成立捷運警察隊，初衷在於透過提高見警率與巡邏密度，建立第一道安全防線。然而，今日事件顯露現行維安體系仍有縫隙，針對北車、中山及忠孝復興等百萬級人次流量大站，須重新檢討捷運警察與保全配置、駐點與巡場頻率，以強化維安效能，確保在突發狀況能迅速壓制。除人力巡邏，應評估導入人工智慧監測系統，針對異常奔跑、群體逃竄或肢體衝突等情形即時警報。

她說，此次事件涉及刀具與煙霧彈，顯示公共場所對危險物品的防備依然脆弱。對於煙霧彈、刀具等具備製造恐慌與阻礙逃生功能之物品，應追蹤管制其流通來源。捷運公司與警方須定期對「無差別攻擊」進行高強度演習，尤其在百萬人次進出的密閉空間內，更須避免引發推擠踩踏二次傷害。

民眾黨議員陳宥丞要求，市府應針對幾點積極處理，包含保障傷者獲得醫療協助，亦請社工及衛教人員專責小組關懷；迅速調查是否有共犯，避免有集團或連鎖犯罪行為；北市交通工具加強安全措施並增派警力，須嚴防模仿犯效應發生。

