    政治

    違憲被打臉！憲法法庭復活 黃帝穎「1理由」：對藍白是解脫

    2025/12/19 18:10 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    憲法法庭今（19日）針對在野立委聯手通過的《憲訴法》作出判決，認為《憲訴法》立法程序有明顯重大瑕疵、違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法。對此，律師黃帝穎直言，藍白違憲再度被憲法法庭打臉，並諷刺，「這對不敢倒閣的藍白是解脫！」

    黃帝穎今日於臉書粉專表示，憲法法庭今天宣判藍白強行通過的《憲訴法》，因修高門檻導致憲法法庭癱瘓「違憲」，等於正式重啟憲法法庭。黃帝穎提到，憲法法庭的判決針對《憲訴法》指出，「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。」

    黃帝穎提到，「台灣是全球民主國家唯一憲法法庭被癱瘓的國家，今天劃下歷史句點，回歸權力分立憲政常軌。」也強調，「藍白不滿閣揆『不副署』違憲惡法，一下違憲移送監院彈劾閣揆、一下提出人數不夠2/3門檻的總統彈劾，一再打假球，轉移不敢倒閣的心虛。」

    最後，黃帝穎重申，「今天憲法法庭重啟，往後違憲爭議法律回歸憲法法庭審查，不再全靠閣揆『不副署』把關民主憲政，這對不敢倒閣的藍白是解脫！」

