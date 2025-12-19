為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    張惇涵真的很兇！前議員「怕爆」曝交手經驗：質詢壓力超大

    2025/12/19 18:06 即時新聞／綜合報導
    行政院秘書長張惇涵。（資料照，記者廖振輝攝）

    行政院秘書長張惇涵。（資料照，記者廖振輝攝）

    行政院秘書長張惇涵昨天到立法院備質詢，與多名藍、白立委激烈交鋒，張惇涵言詞犀利，獲得不少網友稱讚封為「新戰神」。對此，前桃園市議員王浩宇透露，兩人過去曾有交手經驗，張惇涵真的是很兇，讓他「怕爆」。

    張惇涵2014年進入鄭文燦時代的桃園市政府擔任新聞處長。王浩宇今天在臉書發文，貼出過去質詢張惇涵的照片，「所以你們知道，我以前質詢張惇涵壓力多大。」他還笑稱自己質詢時「怕爆」，「手手都放很乖」，因為張惇涵真的是很兇。

    張惇涵昨天備詢，不但在被翁曉玲質詢時搬出她的丈夫、前大法官陳春生在司法院釋字第717號解釋協同意見書中的文字「提醒」翁曉玲，強調「一定會做出合法合憲的決定。」接著他以「造謠敗訴」反擊王鴻薇，令對方啞口無言；對羅智強「希特勒之問」提問，他則反嗆蔣介石也是獨裁者。對上黃國昌時，則從容應答，讓黃國昌不停繞話題。

    對於被網友稱讚，張惇涵謙虛地說：「我只是盡我應該盡的本分，依照憲政責任備詢、依照我的職務權責說明。這是工作，也是責任。前方的挑戰還很多，困難也不會少。請大家繼續鞭策我們，也請繼續和國家一起向前走。」

    王浩宇今日在臉書發文，貼出過去質詢張惇涵的照片。（取自王浩宇臉書）

    王浩宇今日在臉書發文，貼出過去質詢張惇涵的照片。（取自王浩宇臉書）

    熱門推播