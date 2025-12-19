為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    彈劾賴清德連署隨便填也能送出 徐小花：已幫習近平、賴清德附議

    2025/12/19 15:58 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德。（資料照）

    針對藍白聯手通過財劃法修正案與停砍年金案，行政院長卓榮泰以「不副署」進行反制後，在野黨不僅揚言將卓榮泰移送監察院，如今更宣布提案彈劾總統賴清德。然而，網路上同步出現的「彈劾賴清德」連署行動，雖宣稱已有150萬人附議，卻被質疑真實性不足。網紅「徐小花」實測指出，該網站連署完全不用實名，她已幫毛澤東、習近平報名，甚至讓「賴清德」彈劾自己。

    昨（18）日網路上出現「彈劾賴清德」的連署網站，發起團隊包括前立委郭正亮、邱毅及蔡正元等人，連署人數短時間內呈現爆炸性成長，截至今日上午對外宣稱已突破150萬人響應。不過，由於連署機制未設實名驗證，引發外界對數據可信度的高度質疑。

    徐小花隨即發文表示，藍白草自嗨彈劾賴清德假連署，完全不需要身分證實名制，，任何人都能輕易完成附議。她更諷刺表示，自己已幫習近平、毛澤東、柯文哲完成連署，甚至讓「賴清德自己彈劾自己」，笑稱「我們繼續衝，超過2300萬連署」並戲謔號召「小粉紅施展十四億人神力一起來連署」。

    相關貼文曝光後引發網友群起嘲諷：「接下來換我們喊大彈劾大烙塞了嗎」、「什麼時候彈劾習近平啊」、「弄個假網站要彈劾，真偷個資？！」、「有沒有可能其實是在騙個資的假網站」、「然後就可以獲得一堆本名+mail，接著賣給詐騙集團，直接收割傻草」。

    網紅徐小花。（資料照）

