    首頁 > 政治

    國民黨：「少數民意總統」把憲政踩在腳下

    2025/12/19 16:01 記者施曉光／台北報導
    針對行政院長卓榮泰不副署公告財政收支劃分法修正案，獲得賴清德總統支持，國民黨表示，今天中華民國史寫下沉痛一頁，在中華民國即將邁入115年之際，一位「少數民意的總統」公然對國會三讀通過的法律「不副署、不公布、不執行」，實質廢除代表多數民意的國會，將憲政踩在腳下。（國民黨提供）

    針對行政院長卓榮泰不副署公告財政收支劃分法修正案，獲得賴清德總統支持，國民黨表示，今天中華民國史寫下沉痛一頁，在中華民國即將邁入115年之際，一位「少數民意的總統」公然對國會三讀通過的法律「不副署、不公布、不執行」，實質廢除代表多數民意的國會，將憲政踩在腳下。（國民黨提供）

    由於行政院長卓榮泰不副署公告財政收支劃分法修正案，也獲得賴清德總統支持，立法院藍、白兩黨團今日上午共同宣布推動彈劾賴清德總統，國民黨下午表示，今天中華民國史寫下沉痛一頁，在中華民國即將邁入115年之際，一位「少數民意的總統」公然對國會三讀通過的法律「不副署、不公布、不執行」，實質廢除代表多數民意的國會，將憲政踩在腳下。

    國民黨發言人牛煦庭表示，行政院不副署，形同徹底廢除國會，讓行政權手握「一票否決權」，請問賴清德與袁世凱有什麼兩樣？完全就是歷史重演！

    國民黨指出，賴清德有「三大背叛」，包括背叛民進黨內前輩，踐踏得來不易的民主制度，背叛黨內同志，連民進黨內部都不認同其獨裁作為，以及背叛中華民國憲政與人民，只為完成權力擴張與專制獨裁的皇帝夢。

    國民黨強調，除了與民眾黨在立法院即刻啟動彈劾總統程序，要求被彈劾人賴清德到立法院說明，為種種毀憲亂政行為向國人交代，也將在全台舉辦彈劾公聽會，讓人民看清誰在毀憲、誰在稱帝。

    國民黨還說，台灣民主危如累卵，該黨不畏追殺、不懼打壓，與民眾黨一起站出來，代表過半國會、過半民意，即刻啟動彈劾總統程序，這是該黨必須承擔的歷史任務，守護真正民主的中華民國。

