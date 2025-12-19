高虹安案逆轉爆羅生門 林楚茵：高院、立院是誰在說謊？

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，原因在於高院採信立法院函覆資料「助理費是補助費」，不過，民進黨立委林楚茵今（19日）質疑是誰說的，到底誰在說謊？（資料照）

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，原因在於高院採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。不過，民進黨立委林楚茵今（19日）質疑，是高院法官拿到立院報告後自行腦補、超譯，或是立法院回覆立委索資時刻意隱匿，到底是誰在說謊？

高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費11萬餘元，一審被判刑7年4月，二審卻逆轉貪污部分無罪。關於無罪理由，高院判決主文說明，助理費相關規定之立法目的及預算編列之性質應屬「實質補助，彈性勻用」，並指出立法院函覆認為編列立法委員公費助理經費，是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。

「高院與立法院法制局，到底是誰在說謊？」林楚茵今在臉書撰文表示，到底是誰發明了「助理費等於立委補助費」的見解？判決書指稱，是依據立法院函覆的法制局報告，認定助理費本質是補貼立委。但她前天發函索資拿到的這份報告中，內容根本沒有寫「助理費是補助費」。

林楚茵說，這就衍生出一個嚴重的羅生門：高院說謊？是法官拿到報告後「自行腦補」、「超譯」，把法制局沒寫的內容塞進判決書，用來幫被告脫罪；或是法制局說謊？如果法制局給法院的版本真的有這句話，那就是立法院行政體系在回覆立委索資時，刻意隱匿、少給資料，她拿到的版本跟法院的不一樣，是法院無中生有，還是法制局欺騙立委？

林楚茵呼籲，請立法院長韓國瑜出來面對，這句「助理費是補助費」到底是誰發明的？兩個單位，一定有一個在說謊。

