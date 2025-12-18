閣揆不副署財劃法藍白不敢提倒閣 葉耀元：藍白就在破壞台灣安全

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

面對藍白聯手惡修財劃法、強推反年改，覆議又遭否決，府院15日宣布「不公布、不副署」來反制，引發外界擔憂陷入憲政僵局。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對蔣萬安提出三問。

葉耀元在臉書PO文表示，沒有聽過「在野獨裁」，並不代表藍白沒有用國會多數來綁架行政權。你有沒有聽過跟該現象存不存在一點關係都沒有，不然你跟我說說國際關係裡面運用膽小鬼賽局所建構的嚇阻理論，為什麼需要加上國家的信用度才能生效？搞懂我剛剛的問題，就會知道藍白的行為就是在破壞台灣的安全好嗎（我上國際安全這堂課的時候解釋過這個邏輯，大概需要一個半小時）。

請繼續往下閱讀...

葉耀元指出，「民眾對民進黨政府才是忍無可忍」？那為什麼民進黨的支持度高於國民黨加民眾黨的支持度呢？你講這句話的證據是什麼，是講給自己支持者聽的嗎？

葉耀元續指，再次強調，朝野僵局是因為藍白要用立法權來恣意妄為違法亂紀，綁架行政權與全部的台灣人，才會產生這個問題。如果藍白認為這是不對的，那你們為何不使用憲法給予你們的否決權：「倒閣」呢？不敢倒閣的話，就好好的去做朝野協商，不然你們可以解釋一下為什麼民進黨提出跟國安相關的法案連討論都沒有討論就被砍掉是什麼意思嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法