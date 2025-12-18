徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長

國民黨立委徐欣瑩今天早上宣布參選2026新竹縣長選戰。（記者黃美珠攝）

2026新竹縣長選戰，國民黨現任副縣長陳見賢已宣布參選，同黨立委徐欣瑩今天（18日）早上透過臉書等，正式以「回應鄉親請託、以科技治理承擔未來」為名，宣布參選2026年新竹縣長，宣告藍營在新竹縣分裂！

徐欣瑩在文中強調，這項決定並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待、請託與責任召喚。在 AI 時代來臨、地方治理面臨全面轉型的關鍵時刻，新竹縣需要前瞻而穩健的治理者，她選擇回應鄉親的聲音，挺身而出，也重新定義政府治理的可能性，因為如何讓世代幸福得以延續、讓新竹縣在變局中站穩腳步，是她最常被託付的期待，促使她做出參選的決定。

徐欣瑩是陽明交大衛星測量博士，她的理工與科技訓練，慣以系統思維與數據邏輯看待問題，而縣政治理不是單一政策的堆疊，而是一個牽動交通、教育、產業、社福與環境的整體系統，須善用科學方法與科技工具，才能在有限資源下做出最符合公共利益的決策。如同科技產業CEO，重視全局管理、資源整合與持續優化政策。

她從2屆議員到2屆立委、到3年前擔任楊文科縣長的競選副主任委員的從政經驗，爭取縣府設立第1個交通專責單位、成立交通安全控制中心、全縣第1個小學英語村以及學校周邊行人保護時相、爭取教育經費超過20億、水土保持農路整修經費超過9.3億、偏遠地區30年無自來水完成接管經費超過3億、急重症醫學中心的設立等成就有目共睹。

她強調參選的決定，不是派系運作，也不是政治交換，而是關乎新竹縣未來的關鍵選擇，是她義不容辭的承諾。

國民黨立委徐欣瑩今早宣布2026新竹縣長選舉她「in」了。（記者黃美珠攝）

面對同黨立委徐欣瑩操戈，國民黨新竹縣副縣長陳見賢的競選看板也已經高掛縣內各地。（記者黃美珠攝）

