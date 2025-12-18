為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    徐欣瑩參選新竹縣長 陳見賢：兄弟登山各自努力

    2025/12/18 10:01 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨新竹縣副縣長陳見賢面對同黨立委徐欣瑩也宣布要選明年的縣長，沒有意外的說「那是一定的」，強調未來就是「兄弟登山各自努力」。（記者黃美珠攝）

    面對同黨立委徐欣瑩今早宣布參選明年新竹縣長，11月27日率先宣布參選的新竹縣副縣長、也是國民黨新竹縣黨部主委陳見賢說「那是一定的（事）」！未來只能說「兄弟登山，各自努力」。

    陳見賢競選辦公室發言人田芮熙說，陳見賢是擁有45年黨齡的忠貞國民黨員，長期深耕新竹縣基層，從地方民代、議長到副縣長，完整歷練議政與行政體系，並在教育、社福、建設等縣政領域深度參與，行政經驗扎實、執行力強，是竹縣最熟悉、也最值得信賴的力量。

    不論選風如何吹，陳見賢始終獨自默默承擔，專注於分享縣政理念與推動願景，同時持續走訪地方、傾聽民意、與基層交流，強調「這種腳踏實地、沉穩做事的態度，才是新竹縣民真正需要的未來縣長人選。」

    為了擴大深入了解全縣人口最多、外來人口也最多的竹北，陳見賢競辦週日（21日）早上10點將舉辦「傾聽城市真實聲音 陳見賢《你的點子，縣的樣子》竹北公共對話」活動，開放報名鄉親一起面對面，討論竹北未來的樣子。

    陳見賢說，竹北近年快速成長，人口結構年輕且多元，教育、交通、居住品質與公共空間需求同步攀升。為讓公共政策回到生活現場，納入居民的實際經驗與需求，所以週日他們將在新瓦屋客家文化保存區舉辦《你的點子，縣的樣子》小型公共對話活動，由田芮熙跟民眾一起探究竹北未來的發展，希望透過面對面的對話，讓政策討論走出會議室，回到人與人之間的真實交流，讓治理更貼近生活。

    因此不論誰未來會參加或不參加明年的縣長大選，他重視公共參與，期盼建立持續、真誠且可回饋的對話機制，爭取鄉親更多認同的態度不變。

