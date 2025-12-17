為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    閣揆不副署財劃法 中市議員點名盧秀燕縱容藍白

    2025/12/17 21:56 記者蘇孟娟／台中報導
    閣揆不副署財劃法，周永鴻點名盧秀燕縱容藍白。（記者蘇孟娟攝）

    閣揆不副署財劃法，周永鴻點名盧秀燕縱容藍白。（記者蘇孟娟攝）

    行政院長卓榮泰15日宣布不副署財政收支劃分法，創憲政首例，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻直指，藍白立委強行修訂的版本無視《公債法》舉債上限，變相掏空中央、最終債務仍將轉嫁給全體納稅人，他更點名台中市長盧秀燕，坐擁賣地千億收入卻無具體施政成效，還縱容藍白推動實質上對台中不利的《財劃法》版本，呼籲盧秀燕展現市長的高度，不要為了政黨利益，犧牲台中市民的權益與國家財政的永續。

    周永鴻指出，藍白版《財劃法》的邏輯是典型的「巨嬰心態」，地方政府要求收入最大化且零風險，無視中央是否舉債爆表，都要把錢拿好拿滿，但羊毛出在羊身上，中央的債務就是全體國民的債務，這種「把中央當提款機」的修法，最終買單的是全國納稅人民。

    周永鴻指出，盧秀燕上任台中市長後大肆標售公有土地，市庫入帳超過千億元，卻不見社福提升和重大建設，反一再聲稱中央長期虧待台中，另一方面卻縱容同黨立委推動「獨厚台北」、甚至擴大台中與台北分配差距的《財劃法》版本，邏輯完全錯亂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播