高虹安博士論文抄襲判賠 竹市議員：司法死而復生「會不會又死」

法院認證高虹安博士論文抄襲資策會，須賠40萬，可上訴。新竹市議員曾資程酸說，司法死而復生後，會不會又死了？（記者洪美秀攝）

一波未平、一波又起，資策會控告新竹市長高虹安未經同意，在其個人辛辛那提大學的博士論文，抄襲2篇版權屬資策會的論文，向高求償100萬元；智慧財產及商業法院認定高抄襲，日前判決高賠償40萬元，移除抄襲部分論文，並於報紙上刊登判決主文等內容，可上訴。16日才因貪污罪二審大逆轉，改判「使公務員登載不實」偽造文書罪6個月的高虹安，預定明天（18日）復職回歸市府，今天又傳出博士論文涉抄襲需賠40萬元。市議員曾資程開酸，高虹安這樣算不算是抄襲仔？還是司法死而復生後，會不會又死了？

曾資程在臉書發文大酸高虹安也引來網友留言，有的留言高虹安涉及「抄襲，偽造文書，誣告，臉皮真厚」，「法院認證抄襲仔」，「這件沒有搞定？政治迫害啦！」有的則稱新竹市長高虹安真是麻煩人物，官司纏身，未看過一個縣市長任內背這麼多官司案；有的則開酸「新竹人值得這樣的抄襲市長」。對照明天市府內部人員已大陣仗事先安排一級主管及里長列隊歡迎高虹安回歸市府，更顯諷刺。

