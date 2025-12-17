政院明拍板國安修法 現役軍人對敵人表示效忠重判7年刑

為因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院會明（18）日將拍板修正「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」。（資料照）

為因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院會明（18）日將拍板修正「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」，其中針對現役軍人，「不盡其應盡之責而降敵者」最重可判10年，陰謀及預備犯也可處5年以下有期徒刑；若以言語、舉動、文字等方式對敵人表示效忠，可重判7年。

政院人士指出，為因應境外敵對勢力滲透，賴清德總統於今年上半年主持國安高層會議，並揭示台當前所面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，籲請國人團結抵抗分化。

請繼續往下閱讀...

經行政院盤點共有約20項修法，在今年9月18日先行提出「海纜7法」，立法院已於16日三讀通過；繼「海纜7法」後，在國防部、退輔會及法務部等相關部會也完成盤整國安相關修法。

政院人士強調，軍人及公務員具有忠誠義務，若未積極規範，可能成為國安破口，不過，現行法制對於現役與退役軍人、擔任國安或國防相關職務的公務員，參與敵危組織或向敵對勢力為效忠表示的行為存有明顯漏洞。

除日前一審宣判的退役軍人高安國通敵案，近日又傳出的陸軍前上校向德恩案、國軍威海營區、士林憲兵隊、總統府侍衛室近年亦發生有士官兵淪共諜，並傳有穿著我國軍服、揮舞五星旗、拍攝投降影片等情況。

政院人士表示，依憲法第138條及國防法第5條規定，現役軍人本應克盡職責、確保國家安全忠誠義務，不過，近年屢屢發生現役軍人有對敵人為宣誓效忠的行為。有鑑於此，行政院提出「陸海空軍刑法」第24條修法，提高「不盡其應盡之責而降敵者」法定刑，由原本1年以上、7年以下有期徒刑，修正為3年以上、10年以下有期徒刑。

此外，增訂「不盡其應盡之責而降敵者」陰謀犯及預備犯，處6個月以上、5年以下有期徒刑。至於「對敵人為效忠表示」處罰，包括以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他分式對敵人為效忠之表示者，處1年以上、7年以下有期徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法