吳思瑤辦公室主任搶攻2026 吳奕萱：參選新北新莊議員

民進黨立委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱今宣布，投入新北市第3選區（新莊區）議員選舉。（圖取自吳奕萱臉書）

2026選戰提名白熱化，民進黨立委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱今（17日）宣布，投入新北市第三選區（新莊）市議員選戰，並強調自己熟悉市政與中央政策方針，能為新莊爭取資源，不讓預算成為蚊子館和煙火式撒幣，期盼為新北及新莊人帶來更多進步的力量。

吳奕萱今天在臉書撰文表示，她即將挑戰新莊區新北市議員選舉，想讓沒被看見的需要成為政策，希望大家能給她一個服務新莊的機會，今年是投入政治實務工作的第十年，來自再普通不過的家庭，爸爸媽媽都是基層公務員，家族沒有任何人參與過政治，為了爭取更好的學習環境，高中、大學北上求學，如今在新北市扎根，「新北成為我的新家鄉」。

吳奕萱說，在公共參與的路上，她從志工、工讀到基層幕僚，人生名片上，每段履歷都是靠自己拚出來，「和每個在新莊努力打拚的你一樣」。太陽花學運啟蒙了她，發現要守護信念，光有理想不夠，還要有建設性的參與。包括在苗博雅競選團隊、民進黨台北市議員王威中辦公室、民進黨中央黨部文宣部歷練，學習傾聽多元意見，將需要轉化為政策，解決人民的困難。

吳奕萱表示，而後她加入吳思瑤委員國會辦公室，參與教育、文化政策推動。吳思瑤也支持她落實性平的理想，參與推廣運動平權、負責跟騷法與性平三法等法案，草擬法案，向衛福部保護司長溝通、遊說，促成兒少性剝削條例正式三讀通過「購買與販售同罪」條款，令人遺憾的是，自國會換屆後，健康的政策討論空間越來越少。

吳奕萱說，在朝小野大的對抗中，在野黨把持多數席次，恣意傷害國家施政的穩定，沒有民主討論、沒有程序正義，沒有建設性的問政成果。這種政黨對抗不只在中央層級侵蝕民主憲政，更進一步在地方上，影響市民的生活品質，乃至人身安全。

「我很著急，我想扭轉對立，終止無謂的消耗，讓資源真正解決人民生活所苦。」吳奕萱直言，花蓮風災、台中豬瘟的慘痛前例，地方政府闖下大禍，第一時間卻選擇推卸責任、甩鍋中央。在爭執喧嚷中，人民的真實需要沒被聽見、沒有改善。

吳奕萱並觀察，「財劃法」修正後，新北市每年將分得更多預算資源，這是新莊進步向前的關鍵時機。新莊同時承載著早期開墾的繁華底蘊，及新世代的移居族群文化。老新莊、新新莊的交匯，就像一個小小的台灣。多元的生命力，需要務實的文化、教育、交通和社福規劃，才能真正安心宜居。

吳奕萱強調，她熟悉市政與中央政策方針，能為新莊爭取資源，不讓預算成為蚊子館和煙火式撒幣，在新北市議會，有許多優秀的前輩，但這個精銳團隊因為席次不夠壯大，拚得很辛苦。她希望加入這個團隊，和大家一起翻轉舊版圖，能為新北、為新莊人帶來更多進步的力量。「我是吳奕萱，新莊新萱言，新莊會向前！」

