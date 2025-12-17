淡水上月底停水洪孟楷今協調 周軒怒批：臉書被灌爆才急忙補救

國民黨立委洪孟凱今邀集自來水公司、新北市新工處及淡水區公所召開協調會，針對淡水用水「盤點問題、逐一解決」。（取自洪孟楷臉書粉專）

新北市政府施作的淡北道路工程11月27日不慎挖破地下自來水管線，造成淡水區約6.6萬戶長達6天沒水使用，引發民怨沸騰。對此，政治工作者周軒怒批，國民黨立委洪孟楷今（17日）才在臉書發文邀集相關單位「盤點問題、逐一解決」，直言此舉明顯是因為淡水居民先前灌爆臉書的怒火，才急忙要來做點事情。議員鄭宇恩則說，提升淡水供水韌性不分中央地方，會持續督促市府共同推動。

洪孟楷指出，今天邀集自來水公司、新北市新工處及淡水區公所召開協調會，針對淡水用水「盤點問題、逐一解決」，包含備援管線、新增5萬噸蓄水池、新春街新增供水管線。他直言，看見問題就解決問題，這是責任，也是為地方打拚，淡水不應承受「一條管線出問題、整個城市就停擺」的風險；持續緊盯進度、跨單位協調，把備援管線與配水池一項一項做到位，讓水安全成為常態，讓淡水的民眾都能心無掛礙的用水。

請繼續往下閱讀...

此舉遭周軒反批，想必洪孟楷一定是知道前些日子淡水人的怒火灌爆他的臉書，所以急忙要來做點事情。但是民進黨立委蘇巧慧5日就邀請在地議員鄭宇恩，找了經濟部水利署跟自來水公司開會，並且做成結論，淡水增設1座5萬噸配水池，經費初步評估約8.4億元，還要水公司、水利署去跟新北市府反映，要沿著淡北快速道路埋設備援管線。重點是要市府提出設計規劃，後續經濟部才能執行。

周軒表示，不過沒關係，至少淡水的洪孟楷也知道要幫淡水做事情，算是不分黨派顏色都有共識，增加淡水的用水備援建設刻不容緩，就請洪趕快敦促自己同黨的市長侯友宜，把設計圖提出來，讓淡水人不再需要團購貓砂跟水桶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法