不只助理費除罪！民進黨：國民黨推「貪污5法」護航罪犯

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，貪污部分獲無罪，引發關注。民進黨今（17日）盤點國民黨在立法院強推「貪污5法」，包括貪污助理費合法化、緩刑犯可參選、初選賄選無罪等相關修法，批評傷害民主法治、護航貪腐罪犯，「熟悉的國民黨回來了！」

民進黨今天在臉書撰文指出，在藍白把持的立法院中，該審的不審，攸關全民的總預算、國防特別預算、國安法案，連交付審查的機會也沒有，但只要是替自己人鬆綁、分錢的法案，就一路強推下去，即使遇到抗議也堅持不撤回。

民進黨說，在國民黨立委眾多濫權、甚至違憲的法案中，以下貪污5法的內容最為貪婪醜惡：一是立委貪污助理費合法化，國民黨立委陳玉珍提案修改「立法院組織法」，護航貪污的同黨立委顏寬恒，更想把「公費助理」的經費直接變成立委的私房錢，連核銷也不必。

其次是議員貪污助理費合法化，陳玉珍提案修改「地方民意代表費用支給條例」，同樣是為了護航貪污的同黨議員，讓助理費可以被議員任意用、隨便花，還不需要找人頭詐領，演都不演了。第三，陳玉珍也提案修改「公職人員選舉罷免法」，試圖放寬社會有高度共識的「排黑條款」，讓有罪判決確定、還在接受緩刑的犯人可以參選公職人員。

民進黨續指，第四，初選賄選無罪，國民黨立委林思銘提案修改「總統副總統選舉罷免法」，認為還沒有正式登記為候選人之前，買票不算賄選，不需要這麼嚴格處罰？第五是國庫通黨庫，國民黨立委游顥提案修改「不當黨產條例」，為法院認證的國民黨附隨組織「救國團」解套，耍賴讓當年不正義的黨產不必還給國家。

「果然是熟悉的國民黨最對味！」民進黨強調，在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，非常驚訝國民黨立委竟然恬不知恥，提出這麼多自肥、貪腐的法案！面對質疑，還可以厚著臉皮胡言亂語，並強行表決把貪污法案一一交付委員會審查，「不當黨產條例」更不經討論逕付二讀。

民進黨強調，要敬告提出貪污5法的陳玉珍、游顥、林思銘等人，以及在幕後指使的國民黨團總召傅崐萁，以及所有連署支持的藍委們，請立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐罪犯、侵犯勞動權益的法案，

立法委員不該挺貪污。

