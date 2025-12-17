蔣萬安：「忍無可忍」的是人民 沒聽過「在野獨裁」

輝達將落腳北士科，台北市長蔣萬安17日赴T17、18基地視察，並表示目前兩塊基地已進入都市計畫變更工展程序，一個月後召開變更會議將中間道路取消合併。（記者羅沛德攝）

總統賴清德日前表示，國會一系列濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣；行政院長卓榮泰對立法院不斷追加預算也表示「忍無可忍」。台北市長蔣萬安今（17）日表示，常聽到民眾對民進黨政府說「忍無可忍」，古今中外沒有聽說過「在野獨裁」。

賴清德15日深夜發布錄影談話表示，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，不僅明年度中央政府總預算案至今尚未審議、國防特別預算案被刻意擱置，在野黨還強行推動洗產地、貪污助理費除罪化、初選賄選行為合法化等爭議修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰接受本報專訪時，提到立法院不斷追加預算，「我們已經忍無可忍！」以財劃法為例，立法院是既編列預算，又審查預算，失去了民主制衡。

蔣萬安今天早上視察北士科，受訪時被問到對賴清德、卓榮泰說法的看法，他表示，「忍無可忍」4個字，他是常聽到民眾對民進黨政府說；「在野獨裁」這4個字，反而古今中外沒有聽說過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法