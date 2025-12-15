為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌質疑倒閣通過卓會下台？ 民進黨團批：看不懂憲法規定？

    2025/12/15 11:57 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團今舉行記者會。（記者方賓照攝）

    立法院民進黨團今舉行記者會。（記者方賓照攝）

    針對「財劃法覆議案」遭立法院否決，府院傳擬「不副署、不公布」法案，並建議在野黨若不滿可提倒閣。對於民眾黨主席黃國昌質疑，提倒閣卓就會下台？立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今強調，若「不信任案」投票通過，依憲法規定，閣揆一定要下台，這明明白白寫在憲法增修條文中，「黃國昌是不讀憲法，還是看不懂增修條文規定？」

    「對於發起不信任投票，他們那麼沒信心嗎？」鍾佳濱於民進黨團輿情回應記者會上表示，國眾挾國會多數濫權擴權，通過倒行逆施的法案，甚至行政院提起覆議8度用過半數否決，現在要提出不信任案投票居然沒把握通過？若不信任案投票通過，依憲法規定閣揆一定要下台，「黃國昌看不懂憲法增修條文規定？」

    對於黃國昌、國民黨主席鄭麗文抨擊府院「不副署、不公布」法案是「獨裁」。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，將近2年的國會亂象，很清楚的看到，「在台灣沒有行政權的獨裁，只有立法院的獨裁，只有立法院一直以席次多數暴力踐踏民主原則。」若倒閣，藍白不信任的是行政院長卓榮泰，還是對自己沒有自信？

    民進黨團書記長陳培瑜說，一直以來，黃國昌或國民黨黨團一直都說行政機關無能，說卓榮泰沒有辦法解決問題，「如果你們這樣認為，那為什麼不敢、不想，還是不能提倒閣？」倒閣之後要面對人民第一線的考驗，到底是誰在害怕再次被人民檢視，很清楚就是藍白害怕，所以不敢提出倒閣。

    至於倒閣通過卓院長到底會不會下台？陳培瑜強調，憲法增修條文已經寫得很清楚，黃國昌應該是不願意看、不敢看，也不想看。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播