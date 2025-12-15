卓榮泰發黑白照、下午開記者會 張麗善批「心中只有政治沒法治」

針對卓揆曬黑白照、下午將開捍衛憲政記者會，張麗善認為最高行政首長心中只有政治沒法治，籲府院好好溝通。（記者李文德攝）

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院擬定調「不副署、不公布」，行政院長卓榮泰昨晚臉書發黑白照喊「將善盡民主憲政守門人職責」，今（15）日下午將開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。雲林縣長張麗善認為，不只總統連最高行政首長，心中只有政治沒有法治，喊話應以民生經濟為主，府院坐下來好好溝通。

張麗善受訪表示，台灣不是極權國家，是一個民主法治的國家，憲法保證所有三讀通過的法案，因此政院要有執行責任及義務，不過現今不只總統，甚至最高的行政首長，對於這樣法治精神都不遵守，心中只有政治沒有法治，這是人民不期待的，人民期待的是，能夠府會和諧，執行所有這些福國利民的法案。

張麗善指出，尤其是財劃法，當初是增加地方政府經費，對於基礎建設、民生福利有所助益，但是立院首次修正財劃法後，政院左手給右手扣才會再有第二次修法，保障一般補助款法定責任。

張麗善說，行政院因為總統希望提高國防預算，但如果兩岸和平對話，不要對立，為何要編這麼多國防預算，也因為國防預算吃掉部分總預算，壓縮到各縣市政府財劃法的空間，也讓很多政策無法落實，因此中央政府應跟立法院，以民生經濟為主來好好溝通，不能以似是而非、積非成是的邏輯唬弄百姓。

張麗善認為，卓揆發出黑白照是傳遞較負面訊息，但希望他應用正面積極態度面對所有立法院三讀通過法案，立法院所有的立法委員都非常理性，如果有任何需要溝通、協調的，立法院跟行政院，大家坐下來好好談，這樣才是人民的福祉。

