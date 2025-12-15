為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯案大辯論 今日全天由檢方論告貪污罪

    2025/12/15 06:02 記者張文川／台北報導
    北院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今起至24日展開8天的辯論程序，傳喚柯文哲等9名涉案被告。（資料照）

    北院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今起至24日展開8天的辯論程序，傳喚柯文哲等9名涉案被告。（資料照）

    台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今天起至24日（下週三），展開8天的辯論程序，傳喚柯文哲等9名涉案被告，今天將由檢方擔綱主秀，針對柯文哲等6人涉貪污行賄、收賄罪的部分，論告一整天。

    今、明兩日應到庭被告包括柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、眾望基金會董事長李文宗、威京集團財務經理張志澄等9人。

    今天由檢方進行論告，論告範圍為柯、沈等6人涉嫌貪污治罪條例之違背職務行收賄、不違背職務行收賄，以及柯所涉的圖利罪，論告時間預計為今日全天及明天上午2小時。

    週二至週四由柯文哲、沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇5人依序答辯，而彭振聲、黃景茂、邵琇珮3名時任市府官員，雖未被控收賄罪，但法官為保障其在場權，也傳喚3人到庭；週五進行彭振聲等3人涉圖利罪的論告與答辯，柯、沈等6人免到庭。木可公司負責人李文娟、會計師端木正未涉貪污罪，本週不須出庭。

    22日（下週一）全天進行柯文哲、李文宗、李文娟3人所涉公益侵占、侵占政治獻金、背信罪的辯論程序，李文宗一併辯論其涉共犯收賄部分；23日上午輪到涉偽造文書罪的端木正辯論，由於端木正抗告成功，高院上週裁定不公開播送端木正的辯論錄影。

    23日下半天、24日全天進行「結辯」，此前若已辯論終結者無須到庭。合議庭也預留了26日、29日至31日預備庭期，讓被告暢所欲言，但最後陳述確定不公播。全案辯論終結後，將宣告宣判日期，預計將於明年2、3月間宣判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播