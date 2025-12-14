轟藍白為少數退休公教利益毀年改 林萬億：政府應不副署

前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億。（資料照）

藍白聯手反年改，近日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時直指，國民黨、民眾黨為了少數特別會哇哇叫的退休公教人員的利益，傷害國家的整體利益，非常短視！政府應該不副署、不執行，國家真的要往前走，不要在同一議題來來回回。

曾擔任總統府國家年金改革委員會副召集人的林萬億指出，本次修法將造成退撫基金提前用罄，屆時公教人員又會說「基金已經短少了，國家應該撥補，就變成用稅收撥補，又是納稅義務人要承擔，這絕對是不公平的！」

林萬億談及，當時年改使用10年減降做法，其實是非常溫和且有人性的。蔡英文總統當初做此決定，就是擔心如果一次把所得替代率調到60%，可能會造成更大落差，所以她要求我們設計減降，採10年減降也是國際上年金改革的慣例。

林萬億強調，採取10年是相對緩和，即使所得替代率降到60%，其實換算回來實質的所得替代率還是70%出頭。亦即台灣公教人員的所得替代率，比起OECD大部分的國家仍偏高。

林萬億說，有些退休公教人員聲稱，因為這樣砍下來，他們的生活幾近近貧，這是誇大其詞。因為明明所得偏低的基層，當時都沒有調降，有調降到的公教人員，即便調降之後，所領到的都比一般現職勞工高，每月大概是領5、6萬元，不是像那些人所講的，年金改革之後使他們變成近貧。

林萬億直指，在民進黨啟動年改之前，當年是提撥少或繳得少、領的多，這個「繳少領多」的結果，就是國家得要撥補，就是大家共同承擔。但這樣的承擔對非公教人員來講是不公平的，對年輕公教人員也不公平，這一次立法院強行通過的修法，其實毫無道理。

「年改毀於一旦，非常可惜！」林萬億感慨地說，台灣的年金改革在國際上已被認為是相對緩和，算是有步驟的，而且讓大家的傷害降到最低，這是很不容易做到的。既可以讓基金能夠永續，又能兼顧公平正義，台灣民意都超過6成以上支持。

林萬億提及，即便2024年他離開政府職位時，社會不同單位所做民調，對年金改革的滿意度都達6成以上，人民是看在眼裡的，「雖然讓公教人員痛了一下，但是對國家整體未來是有好處的，被改革的公教人員也沒有受到嚴重傷害，只是把過去不合理的部分，做了合理的調整。

林萬億批評，國民黨、民眾黨為了少數特別會哇哇叫的退休公教人員，為了這些人的利益傷害國家整體利益，這是非常短視的！所以執政黨現在應清楚跟人民說，國、眾兩黨的做法非常不利於國家發展，政府也需要做一些必要的動作，例如「不副署」或「不執行」，不然人民會覺得，你以前勞師動眾改了半天，最後人家把它調整回來，你都同意默許，那過去是在做什麼！

林萬億強調，有些人會說，不然下次民進黨立委如果席次多一點，就再把它改過來，自己覺得如果國家的政策是這樣被政黨不斷改來改去，其實非常不利，「最好做法就是，現在就不副署或不執行，讓人民看清楚！不要再下一次誰選票多了，再把它改過來，因為國家真的要往前走，不要在同一個議題上來來回回、改來改去！」

