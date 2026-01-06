為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    挑戰南投縣長許淑華！ 民進黨擬徵召牙醫溫世政參選

    2026/01/06 15:59 記者劉濱銓／南投報導
    年底南投縣長選戰，民進黨擬徵召草屯鎮出身的牙醫溫世政參選。（取自新北市牙醫師公會網站）

    迎戰縣市長選舉，民進黨在南投縣擬徵召草屯鎮出身的牙醫、新北市牙醫師公會理事長溫世政，預計民進黨明（7日）通過提名就會對外宣布，要為年底選舉備戰，挑戰尋求連任的國民黨南投縣長許淑華。

    溫世政出身南投草屯，今年53歲，年幼就讀草屯炎峰國小、草屯國中，升學時進入台中一中數理資優班，台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，牙醫師國家考試榜首，擁有多項植牙手術專利，現則是新北市世樺牙醫診所院長。

    去年新北市三峽發生老翁開車暴衝，造成3死12傷嚴重車禍，當時溫世政就率新北市牙醫師公會發起「無償牙科醫療重建」，免費為傷者提供口腔重建照護，對社會公益不遺餘力，由於溫世政已加入民進黨，黨中央預計明就會徵召提名參選下屆南投縣長。

    南投綠營人士認為，雖然南投民眾對溫世政較陌生，但新人有別於傳統政治人物，可在選戰中展現新氣象，還能打亂國民黨原本鎖定的假想敵與選戰布局，對於優秀的溫世政寄予厚望。

    民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴回應，縣長提名為黨中央權責，一切以中央發布資訊為準，不過溫世政是草屯人，若願意回鄉投身政治、服務民眾，將帶給南投縣耳目一新的感受。

