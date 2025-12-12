二殯技工涉收賄放水多燒庫錢 蔣萬安：研議明文開放收費

檢廉接獲檢舉，指台北市第二殯儀館（懷愛館）多名技工涉嫌收賄，讓喪家能夠多燒庫錢，台北市長蔣萬安今（12日）在市政總質詢上強調絕不寬貸。圖為懷愛館空拍照。（台北市民政局提供）

檢廉接獲檢舉，指台北市第二殯儀館（懷愛館）多名技工涉嫌收賄，讓喪家能夠多燒庫錢。台北市長蔣萬安今（12日）在市政總質詢上強調絕不寬貸，並承諾研議未來開放收費多燒庫錢。

依據台北市殯葬處相關規定，焚燒庫錢，每日每位亡者最多以20包為限，不過有業者接受喪家請託，希望多燒庫錢，因此發生行賄事件。台北地檢署漏夜偵訊後，聲押胡姓主嫌，其餘業者、技工交保。

北市殯葬管理處表示，本案由該處主動發掘掌握，發現禮廳管理職工疑涉配合業者超額燒化庫錢，收受不正利益，有違法之嫌，蒐集相關事證後陳報政風處移請廉政署調查；後續將秉持毋枉毋縱，配合檢廉查辦。

殯葬處強調，長期推動廉能教育，要求全體員工恪遵法令，並定期宣導不得有任何違法失當之行為，倘若仍發生違法情事，必將依法嚴處，絕不寬貸。

市議員侯漢廷今於市政總質詢表示，殯葬處規矩太過死板、不夠人性化，限制燒庫錢數量是因為爐體老舊及環保因素，但根據民俗信仰，有的生肖庫錢就是要燒到一定數量，否則可能影響投胎，這當然也造成喪家不開心；既然市府已經規劃爐體更新，未來可以明文規定超量收費，與其塞紅包給技工，不如直接繳給市庫。蔣萬安表示，會請殯葬處研究一下。

市議員林珍羽也問，蔣萬安對此案一定要表示態度；蔣萬安表示，收紅包違法絕對不行，絕不寬貸。

