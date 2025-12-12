為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    財劃法是否「不副署」15日揭曉 行政院：卓榮泰會做最後決定

    2025/12/12 17:26 記者鍾麗華／台北報導
    對於財劃法是否「不副署」？行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰會做最後決定。（行政院提供）

    對於財劃法是否「不副署」？行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰會做最後決定。（行政院提供）

    因應在野黨頻推爭議法案等憲政僵局，兼任民進黨主席的總統賴清德今（12）日邀集黨籍立委便當會，共商如何因應，會議定調支持政院決定。對於財劃法是否「不副署」？行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰會做最後決定。

    立法院否決行政院所提財劃法覆議案，覆議案咨文已於5日當天送抵總統府與行政院，按照規定10天內要副署並公布，因此府院必須在15日拍板定案。賴清德今天在黨中央召開立委便當會，就近期藍白惡法、朝野攻防，以及後續議案是否「不副署、不公告」，聽取黨籍立委的意見。

    今天便當會歷經約1個半小時，據轉述，民進黨團一致支持行政部門採取合憲途徑，運用「不副署」或「副署後不執行」等方式進行必要制衡，在憲法法庭遭癱瘓下捍衛憲政體制。

    對於今天中午總統與立院執政黨團便當會的討論，行政院發言人李慧芝表示，行政院秘書長張惇涵也有列席，並於會後向卓揆轉達會議內容。李慧芝強調，卓揆會做最後決定，以合憲、合法的方式處理，堅守憲政機關的責任。

