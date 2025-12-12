為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    獨家》酒後喊「唯一支持」某政治人物遭投訴 南市消防局長氣憤閃辭

    2025/12/12 17:04 記者王捷／台南報導
    南市消防局長李明峯今清晨閃辭獲准。（南市消防局提供）

    南市消防局長李明峯今清晨閃辭獲准。（南市消防局提供）

    台南市消防局長李明峯今清晨閃辭，市長黃偉哲雖慰留仍未成功。關於辭職動機，傳聞與李明峯昨晚在餐敘上公開支持某位政治人物有關，被另一派市議員投訴市府，遭責難行政不中立，李明峯一早以閃辭表達不滿。記者致電議員，未獲證實。

    消息指出，李明峯昨晚與義消餐敘，席間酒喝多了，談到消防預算，公開喊出唯一支持某位政治人物，事後被其他勢力的議員質疑行政不中立、並向市政府投訴。李明峯今早遭責難，並以退群組、不出席會報作為表態，接著就傳出辭職。

    昨天晚間李明峯90多歲父親因跌倒受傷，疑似以此為由請辭，南市府在下午批准。同事說明李明峯是以家人身體狀況為由堅持離開，市長雖積極慰留仍未能改變其決定，因此表達尊重，同意李明峯辭職。

    據了解，今年67歲的李明峯半年前曾有意退休，當時已被黃偉哲慰留一次，但這次他為爭取消防預算，酒後為炒熱氣氛被指責失言，讓他大為不滿，加上局內分隊長涉吸金詐騙案延燒，還牽扯派系鬥爭，疑似因此氣憤閃辭。

    此外，內部也有「未爆彈」說，傳聞很模糊，包含採購弊案與招待；但也有人認為，李明峯重視風紀與廠商界線，若真有重大問題，市長不太可能先慰留，應該會像前研考會主委蒙志成一樣，迅速同意辭職。

    關於行政不中立說，市府人士私下回應稱不知情，而記者致電給投訴的市議員求證，但對方也未證實，後續仍待市府對外說明釐清。

    熱門推播