    政治

    挺雙城論壇談小紅書 侯漢廷要蔣萬安邀小紅書來台北落地投資

    2025/12/12 17:03 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安答詢。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安答詢。（記者田裕華攝）

    中國社群平台「小紅書」在台灣擁有逾300萬使用者，造成詐騙財損突破2.4億元。新黨台北市議員侯漢廷今（12）日說，他支持市長到雙城論壇時要討論小紅書，也希望能招商到北市。市長蔣萬安則說，一定站在市民權益的立場，透過雙城論壇管道來發聲。

    侯漢廷在議會總質詢說，雙城論壇是當今兩岸唯一官方交流，當中央政府無能為力，不能溝通時，才顯得可貴。中央說小紅書多次已讀不回，但這真實性存疑，海基會跟海協會沒有溝通，可能海基會的這封信根本傳不到海協會手上，小紅書公司可能至今沒有收到信，不存在多次溝通但已讀不回的情形。

    侯漢廷說，如果在雙城論壇要談小紅書，必須「要中央拜託北市府」，請北市府可以代轉信函，但如果市長自己做或是議員要求了就做，中央可能會說違反兩岸人民關係條例，恐怕面臨開罰，而民進黨議員要求市長在雙城論壇應該做什麼的話，那應該請他們大力支持雙城預算，絕對不該凍結。

    侯漢廷也說，內政部說小紅書沒落地，台北市政府應該可以為300萬的用戶請命，邀請小紅書來台北落地投資，招商引資本來就是市府職責，小紅書作為跨國互聯網公司如果願意來北市投資、造福就業，當然是很好，可不可以考量爭取小紅書到台北落地？蔣萬安回應，該反映的會來反映，一定站在市民權益的立場，透過雙城論壇管道來為市民發聲。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新黨台北市議員侯漢廷質詢時說，內政部說小紅書沒落地，台北市政府應該可以為300萬的用戶請命，邀請小紅書來台北落地投資。（記者田裕華攝）

    新黨台北市議員侯漢廷質詢時說，內政部說小紅書沒落地，台北市政府應該可以為300萬的用戶請命，邀請小紅書來台北落地投資。（記者田裕華攝）

