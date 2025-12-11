為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    助理費除罪化涉貪立委免追訴？法部：貪污罪構成要件不變

    2025/12/11 15:42 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委鍾佳濱（右）質詢法務部法制司司長洪家原。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委鍾佳濱（右）質詢法務部法制司司長洪家原。（記者謝君臨翻攝）

    國民黨立委陳玉珍提出「民代貪污助理費除罪化」修法，引發爭議。民進黨立委鍾佳濱今於立法院質詢時，詢問若立法院通過相關修法，對於目前因為貪污罪已被起訴、或在法院審理中的立委，是否可免於追訴？對此，法務部法制司長洪家原直言：「結論是沒有，因為這不是貪污罪的構成要件改變。」

    陳玉珍提出「立法院組織法」修法，將助理費改為「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，且如何運用只對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範，引發爭議。對此，立法院司法及法制委員會今邀請法務部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。

    民進黨立委鍾佳濱質詢時，詢問若立法院通過「助理費除罪化」修法，對於目前因貪污罪已被起訴、或於法院審理中的立委，是否可免於追訴？對此，洪家原直言：「結論是沒有，因為這不是貪污罪的構成要件改變。」

    他進一步說明，刑法第二條規定，「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」目前根據最高法院見解，貪污罪的構成要件並未改變，即便「立法院組織法」有變更，但這是構成要件前提事實的變更，不適用刑法第二條，也不會產生改變的效果。

    鍾佳濱表示，所以不管處心積慮想要擺脫主計、審計的規範，免檢據核銷，就是想要「污錢」，而且還在立法說明指這是實質薪資的一部分，更造成立法院僱用助理不受監督，包括身分、資格查核等。

    最後，鍾佳濱要求立法院法制局，針對「助理費統籌運用」是否違憲、違反司法院釋字第499號解釋，提出法律意見書；並釐清「免檢據核銷」與「貪污治罪條例」的關係，當立委將補助費挪為私用時，是否仍構成「貪污治罪條例」之「利用職務上機會詐取財物罪」，提出書面報告。

    此外，鍾佳濱也要求法務部，將洪家原剛剛所述、修法後是否會造成已被偵審的涉貪立委免於追訴，提出書面報告。

