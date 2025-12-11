岩崎茂拜會提供政務意見？ 行政院未證實

被行政院聘為政務顧問的日本前統合幕僚長的岩崎茂未受中方脅迫，仍願擔任我方政務諮詢對象。（資料照）

中國報復日本「台灣有事說」，施壓日本前統合幕僚長岩崎茂，辭去行政院顧問，他近日低調訪台並拜會政界，包括與相關立委與行政機關晤談。對於岩崎茂此行是否拜會行政院提供相關的政務意見？行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會僅說，沒有更多說明。

本報昨天獨家報導，日本首相高市早苗在國會說明「台灣有事說」，中國藉機生事，除升高對日壓迫外，也試圖打擊台日關係。被行政院聘為政務顧問的日本前統合幕僚長的岩崎茂，過去多年擔任日本某企業的顧問，該企業因在中國有廣泛業務，而遭施壓要求解除岩崎茂顧問一職。岩崎茂未受中方脅迫，仍願擔任我方政務諮詢對象，近日低調訪台並拜會政界，包括與相關立委與行政機關

被問到岩崎茂此行是否拜訪政院，接受行政院政務諮詢，他是否向行政院證實被打壓一事？我方提供何種協助？對此，李慧芝表示，行政院為了增進施政效率，一直都會廣徵各界視角及專業知識，也會延攬各領域的專業人才，來擔任政務顧問，卓揆也會定期向政務顧問請益，至於其他的問題，沒有更多說明。

