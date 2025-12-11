為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    馬紹爾新任大使形象照曝！ 網驚呼：帥到以為是AI

    2025/12/11 15:52 即時新聞／綜合報導
    台灣駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民。（圖擷取自臺灣駐馬紹爾群島共和國大使館臉書臉書）

    台灣駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民。（圖擷取自臺灣駐馬紹爾群島共和國大使館臉書臉書）

    外交駐外人事異動，行政院日前核定，外交部國組司參事徐蔚民調升駐馬紹爾共和國大使。中華民國（台灣）駐馬紹爾群島共和國大使館，近日公布新任大使徐蔚民的照片，網友們看到貼文後忍不住驚呼「帥到以為是AI生成的」。

    中華民國（台灣）駐馬紹爾群島共和國大使館官方臉書近期PO出1張照片，照片中的人物是新任台灣駐馬紹爾共和國大使的照片，粉專在貼文中表示「熱烈歡迎中華民國（台灣）駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民！」

    網友們看到貼文後紛紛留言「帥到我以為是AI照片」、「差一點認不出來～大使超帥的」、「大使這麼帥沒有犯規嗎」、「恭喜蔚民大使並祝新猷順利成功！」、「這位大使有點帥」、「好像大明星！」，也有網友PO出徐大使的近況照片，指出「那是以前年輕時的照片，這是他現在的樣子。」

    徐蔚民外交資歷深厚，曾任駐泰副代表，任內正逢新冠疫情，於2022年代表我方捐贈200台製氧機給泰國公共衛生部，並見證台灣企業與泰國「Yamato智慧工業園區」簽署土地購置MOU，成功讓台灣口罩日產量在泰國達到300萬片，展現公私協力抗疫的外交成果。另曾派駐拉脫維亞代表處，外交部職務包括國組司參事、外交部NGO國際事務會副參事回部辦事等。

    台灣駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民近況照。（圖擷取自臺灣駐馬紹爾群島共和國大使館臉書臉書）

    台灣駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民近況照。（圖擷取自臺灣駐馬紹爾群島共和國大使館臉書臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播