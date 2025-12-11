馬紹爾新任大使形象照曝！ 網驚呼：帥到以為是AI

台灣駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民。（圖擷取自臺灣駐馬紹爾群島共和國大使館臉書臉書）

外交駐外人事異動，行政院日前核定，外交部國組司參事徐蔚民調升駐馬紹爾共和國大使。中華民國（台灣）駐馬紹爾群島共和國大使館，近日公布新任大使徐蔚民的照片，網友們看到貼文後忍不住驚呼「帥到以為是AI生成的」。

中華民國（台灣）駐馬紹爾群島共和國大使館官方臉書近期PO出1張照片，照片中的人物是新任台灣駐馬紹爾共和國大使的照片，粉專在貼文中表示「熱烈歡迎中華民國（台灣）駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民！」

請繼續往下閱讀...

網友們看到貼文後紛紛留言「帥到我以為是AI照片」、「差一點認不出來～大使超帥的」、「大使這麼帥沒有犯規嗎」、「恭喜蔚民大使並祝新猷順利成功！」、「這位大使有點帥」、「好像大明星！」，也有網友PO出徐大使的近況照片，指出「那是以前年輕時的照片，這是他現在的樣子。」

徐蔚民外交資歷深厚，曾任駐泰副代表，任內正逢新冠疫情，於2022年代表我方捐贈200台製氧機給泰國公共衛生部，並見證台灣企業與泰國「Yamato智慧工業園區」簽署土地購置MOU，成功讓台灣口罩日產量在泰國達到300萬片，展現公私協力抗疫的外交成果。另曾派駐拉脫維亞代表處，外交部職務包括國組司參事、外交部NGO國際事務會副參事回部辦事等。

台灣駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民近況照。（圖擷取自臺灣駐馬紹爾群島共和國大使館臉書臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法