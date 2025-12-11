為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院拍板修正「人工生殖法」脫鉤代理孕母 石崇良：持續凝聚共識

    2025/12/11 15:05 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，定脫鉤代理孕母。（圖由行政院提供）

    行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，定脫鉤代理孕母。（圖由行政院提供）

    行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，定脫鉤代理孕母，衛福部長石崇良今天出席行政院會後記者會時表示，代理孕母因涉及第三人的健康權，包含懷孕生產風險、母嬰健康考量、社會倫理各方面仍有歧見，在沒有很高社會共識之前先脫鉤處理，但衛福部未來會持續就這個議題做社會對話、凝聚共識。

    根據人工生殖法修正草案，確定脫鉤代理孕母，但將受術適用範圍擴大為年滿18歲的未婚女性，以及女女同婚者皆可適用；而為避免人工生殖所生子女喪失婚生子女地位，草案也明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶受術後撤銷。

    行政院副院長鄭麗君指出，「人工生殖法」自2007年施行以來，僅限異性婚姻夫妻適用人工生殖技術，此規定對於未婚、離婚、喪偶及同婚等女性群體，已無法平等保障其經營家庭生活的基本權利。

    鄭麗君表示，本次修正「工生殖法」，是以尊重女性生育自主權為基本理念，將未婚及同婚女性納入適用對象，平等對待其經營家庭生活之權利，同時落實「兒童最佳利益」之保護，明確規範人工生殖子女之法律地位，完善母子權益與家庭支持體系，確保每個家庭能在法律保障下平等發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播