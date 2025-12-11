政院拍板修正「人工生殖法」脫鉤代理孕母 石崇良：持續凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，定脫鉤代理孕母。（圖由行政院提供）

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，定脫鉤代理孕母，衛福部長石崇良今天出席行政院會後記者會時表示，代理孕母因涉及第三人的健康權，包含懷孕生產風險、母嬰健康考量、社會倫理各方面仍有歧見，在沒有很高社會共識之前先脫鉤處理，但衛福部未來會持續就這個議題做社會對話、凝聚共識。

根據人工生殖法修正草案，確定脫鉤代理孕母，但將受術適用範圍擴大為年滿18歲的未婚女性，以及女女同婚者皆可適用；而為避免人工生殖所生子女喪失婚生子女地位，草案也明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶受術後撤銷。

行政院副院長鄭麗君指出，「人工生殖法」自2007年施行以來，僅限異性婚姻夫妻適用人工生殖技術，此規定對於未婚、離婚、喪偶及同婚等女性群體，已無法平等保障其經營家庭生活的基本權利。

鄭麗君表示，本次修正「工生殖法」，是以尊重女性生育自主權為基本理念，將未婚及同婚女性納入適用對象，平等對待其經營家庭生活之權利，同時落實「兒童最佳利益」之保護，明確規範人工生殖子女之法律地位，完善母子權益與家庭支持體系，確保每個家庭能在法律保障下平等發展。

