為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    投入千億推動AI新十大建設 賴總統：偕民間擦亮「台灣品牌」

    2025/12/11 15:03 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德今天接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表。（圖由總統府提供）

    總統賴清德今天接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表。（圖由總統府提供）

    總統賴清德今天接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表時表示，面對全球AI變革，政府將投入超過千億預算，積極推動「AI新十大建設」，並成立「產業競爭力輔導團」協助產業導入AI應用，讓百工百業持續保有關鍵競爭力，期盼政府和民間共同合作讓「台灣品牌」更加耀眼，一起打造更有競爭力的台灣。

    賴清德指出，從今年的國家建築金質獎得獎作品，看見台灣在建築技術、工法與美學不斷進步，尤其許多作品都納入安全、節能與永續發展的綠建築理念，展現面對全球氣候變遷及淨零轉型的決心；在國家品牌玉山獎方面，得獎企業橫跨生技、金融、製造及服務業等領域，多元創新與高品質讓「台灣製造」成為國際市場上值得信賴的標誌，也展現台灣企業的前瞻性與龐大競爭力。

    賴清德提到，無論是以創新工法打造永續建築、透過都更和危老重建提升城市韌性，或是在各領域讓「台灣品牌」在國際發光，都是推動台灣前進的重要力量。面對新時代的挑戰，企業的創新能力、品牌價值及與時俱進，更是台灣提升競爭力的關鍵。

    賴清德表示，面對全球AI變革及各種情勢變化，政府積極推動「AI新十大建設」，將投入超過千億元的預算，涵蓋擴大智慧應用、完善基礎設施及研發關鍵技術3大面向，更要發展量子電腦、矽光子、機器人等前瞻技術，為AI時代全球科技發展展開布局。經濟部也成立「產業競爭力輔導團」，協助產業導入AI應用，並且搭配人才培訓，要讓台灣的百工百業在AI世代持續保有關鍵競爭力。

    賴清德提到，針對社會所關心的都市更新與危老重建，基於社會照顧的需求，政府的居住政策也會持續穩健推動。除了透過多元方式推動社會住宅及包租代管穩定增加供給，也會改善居住品質，並且將節能、減碳等設計納入社宅的興建規劃，期待透過政府和民間的共同合作，帶給國人更安全、宜居的生活環境。

    賴清德表示，未來政府會繼續推動各項政策，做企業強而有力的後盾，讓「台灣品牌」更加耀眼，讓台灣持續進步發展，也請大家繼續提供寶貴建言，一起打造更有競爭力的台灣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播