雙城論壇月底登場？蔣萬安：才剛申請

台北市長蔣萬安表示，雙城論壇舉行時間才剛提出申請，還要讓中央審查。（記者方賓照攝）

台北、上海雙城論壇傳於27、28日登場，台北市長蔣萬安今（11）天下午到市議會備詢，鍾小平認為這次中央沒有找麻煩，讓市府非常順利的成行，詢問蔣萬安「這麼快核准，有沒有喜出望外」?蔣萬安表示，才剛提出申請，還不敢講非常順利。

鍾小平在市政總質詢時對蔣萬安表示，陸委會這次對你充滿了善意，以前都很刁難、找麻煩，這次為什麼這麼順利？從陰謀論來解讀，認為可能是口袋戰術、請君入甕的連環拳，陸委會副主委梁文傑沒找麻煩讓你順利成行，有喜出望外嗎？

請繼續往下閱讀...

蔣萬安表示，前年上任第一次率團到上海參加，去年上海副市長親自來台北，這是維持15年專注在市政上的交流，也有具體的成果。中央很清楚雙城論壇就是市政交流，就是城市間行之多年的交流會議，不牽涉政治、中央的職權，陸委會也是依相關規定審查。市府也是依照慣例跟規定來辦理，包括依規定的期程來提出申請，包括水治理、職業培訓簽訂的MOU送中央審查，就是聚焦在市政議題，秉持對等、尊嚴、善意來辦理。

蔣萬安說，至於其他民代，一方面反對舉辦雙城論壇、一方面又要我們去雙城論壇反映小紅書的事情，前後立場矛盾、雙重標準。

蔣萬安也提到，還不敢講非常順利；才剛提出申請，還要經過中央、包括陸委會還有其他部會的審核，等正式核定下來才能順利成行。在論壇中能夠聚焦的市政議題有哪方面的成果，也要看舉行後來檢視。希望藉此能順利成行，也能有具體的成果，屆時再跟議會、市民報告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法