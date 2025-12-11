柯文哲不認行賄、侵占政治獻金 人、物證俱全狠打臉

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今起2天進行提示證據程序。（記者廖振輝攝）

台北地院審理京華城弊案、侵占政治獻金案，即日起展開辯論程序，將針對檢方起訴的犯罪事實進行審理，包括民眾黨前主席柯文哲涉行賄威京集團主席沈慶京1710萬元，讓京華城取得20%容積獎勵，以及夥同親信李文宗兄妹，利用木可公司侵占6234萬餘元政治獻金，並將文華東方董事長林命群等人捐獻給民眾黨的600萬元，收進自己口袋。

今天是柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟、會計師端木正、威京集團財務經理張志澄等11名被告，首度齊聚法院開庭，這兩天主要是提示證據，15日起將展開為期8天的言詞辯論。

本報重整全案犯罪事實，其中檢辯攻防的核心，是柯文哲涉行賄、圖利部分，他雖否認犯行，但檢方查扣的人、物證不計其數，其中關鍵證人北市府前都發局長、屢遭柯文哲攻擊的台北市前副市長林欽榮，以及多名都委會委員，均證稱京華城不符合都更條件。

縱使柯文哲不斷辯稱對京華城案不知情，但檢廉查扣的事證，均證明其早已知情，包括市長室秘書處的歸檔資料中，一份京華城完工示意文書，上頭有柯文哲手諭的便利貼，柯指示彭振聲早日讓京華城完工，並親筆寫下「希望行政流程加速」；台北市議員苗博雅也曾於2021年間，在市議會公開質詢柯文哲，為何讓京華城比照都更、危老法令申請獎勵？

另一方面，檢廉於柯文哲家中查扣的A1-37行動硬碟，有一份帳冊，被記錄人基隆市副市長邱佩琳、「博奕教父」陳盈助的親信邱清章等人，均證稱有依Excel檔中的數字，捐錢給柯文哲，證實數字代表「錢」，金額是「萬元」，而有一筆記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，也被證明為賄款。

至於柯文哲涉侵占民眾黨600萬政治獻金部分，邱佩琳證稱，曾轉交謝國樑母親、林命群、周俊吉妻子周王美文等人，要捐給民眾黨的政治獻金各200萬元給柯文哲，有一筆親自送至台北市市長室，一筆放在家中管理室，柯派人來領取。

柯文哲還以肖像權授權金、支付木可公司員工薪資、投資營利事業、利用網路商店「木可好店」募款等手段，侵占高達6234萬餘元政治獻金。此部分，有些已被監察院認定違反政治獻金法，裁罰柯文哲新台幣374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元。

