美2025國安戰略確立「協防台灣」 黃創夏：美軍將會直接進駐到第一島鏈

美國總統川普。（法新社）

美國白宮於美東時間2025年12月4日公布新任川普政府的「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS），強調台灣經濟與戰略地位，美國並將維持軍事優勢嚇阻台海衝突作為首要任務。對此，媒體人黃創夏表示，美軍的對策已經不是當台海有事時，萬里迢迢的從美國派兵穿越太平洋馳援，美軍將會直接以絕對優勢軍力直接進駐到第一島鏈，並以「集體防衛」為核心，打造堅實的「印太小北約」，這種部署完成之後，當台海有事，美軍當然不必「趕來」，因為他們早就在這裡了。

黃創夏在臉書PO文表示，川普總統公布了美國最權威的國家安全總綱《2025國家安全戰略》（簡稱2025NSS），被視為是美國將徹底摒棄冷戰結束以來的「世界警察」的使命感，強調只有「美國優先」為唯一指導原則，一切都以美國核心利益為依歸。

請繼續往下閱讀...

黃創夏分析，奉勸在台灣的那些親中紅統附和者、失敗主義投降者等等人不要因此有所誤解了，以為又可以炒作「疑美論」或「疑川論」，必將大錯特錯，因為在NSS的33頁文本當中，破例將台灣提了8次，而且完全以「台灣就是台灣」的全新認知為主軸，完全不提「一個中國政策」或是《台灣關係法》或是《六項保證》，而是完整說明了美國的核心利益只有「重建工業基礎」和「絕對軍事優勢」，目標就是實現「實力和平」維護台海和平。

黃創夏指出，印太司令帕帕羅更直截了當的說NSS的核心就是「印太就是第一優先戰區，台海和平就是焦點」，在這樣的最高指導原則之下，NSS表明美國「將建立一支有能力在第一島鏈內有能力阻止侵略行動的軍力」，美國「必須致力防止台海爆發衝突，透過維持明顯的軍事優勢達到威阻效果」，而且美國深知不應該單獨負擔，美國的盟友「也必須實際行動投入更多資源和經費參與集體防衛。」

「集體防衛」就是說美國明確地告訴日本「台灣有事就是日本有事」，美國高度認可高市早苗的「台海有事就是日本的存立危急事態」，也同樣是在告知南韓、菲律賓、越南、東南亞各國和澳洲與紐西蘭，台灣有事的話，你們也會有事，因為台灣的重要性不只是半導體產業，而是要是被中國奪走台灣的控制權，就是控制了第一島鏈的樞紐，解放軍將會從台灣直接突穿第一島鏈威脅第二島鏈，並且將印太地區切割成東北亞和東南亞兩個美軍無法同時兼顧的兩個獨立戰場，而被中國各個擊破。

黃創夏續指，正因為如此，NSS還要求國務院的外交重點必須放在「爭取第一島鏈上盟友與夥伴同意，讓美軍更大量使用他們的港口和軍事設施」，並鼓勵這些國家加強自身的國防投資，尤其是能夠嚇阻對方（中國）侵略的能力建設，這不僅能串連起第一島鏈各國的海上安全，「也能提升美國及盟友共同阻止中國對台灣發動攻擊的能力，避免中國建立對美國極為不利，甚至讓台灣難以防守的軍事態勢。」

黃創夏直言，這些文謅謅的報告文字，其實重點就是美國明確承認解放軍「區域拒止∕反介入」建軍目標頗有成效，但美軍的對策已經不是當台海有事時，萬里迢迢的從美國派兵穿越太平洋馳援，美軍將會直接以絕對優勢軍力直接進駐到第一島鏈，並以「集體防衛」為核心，打造堅實的「印太小北約」，這種部署完成之後，當台海有事，美軍當然不必「趕來」，因為他們早就在這裡了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法