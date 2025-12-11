吳思瑤轟韓國瑜「救周萬來」質疑助理費除罪化立場呼之欲出

立法院長韓國瑜。（記者田裕華攝）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，立法院司法及法制委員會今（11日）邀立法院秘書長周萬來報告並備質詢，但因立法院長韓國瑜同時召集朝野協商，周遂向委員會請假未到。對此，立委吳思瑤批評，「韓國瑜對於陳玉珍『助理費除罪化』法案立場是什麼？也呼之欲出了！」

吳思瑤今日於社群平台發文提及，為了掩護周萬來落跑，不敢參加莊瑞雄召委安排司法法制委員會「八百萬助理費小金庫？立法院組織法恐成自肥法案」專題報告的備詢，韓國瑜緊急安排另一場黨團協商，把周萬來「救」出去。

吳思瑤質疑，「周萬來為什麼不敢面對？到底站在哪一邊？要放任立法院要成自肥院？貪污院？韓國瑜對於陳玉珍『助理費除罪化』法案立場是什麼？也呼之欲出了！」

吳思瑤再PO文指出，今天司法法制委員會，代打的立院副秘書長，立場很清楚：「若陳玉珍助理費除罪化法案通過，因為國會助理的雇主是立委本人，立院只負責行政工作，所以呢......」

吳思瑤酸說，「立院撥款給立委，立委愛怎麼用就怎麼用，立院管不到！也不想管！裡應外合，一整個完美契合！」

立委吳思瑤。（資料照）

