《人工生殖法》助女同志、未婚女圓夢 范雲：兼顧生育權及兒童利益

民進黨立委范雲指出，行政院版「人工生殖法修正草案」保障未婚女性的生育權，同時兼顧兒童最佳利益。（圖由范雲辦公室提供）

行政院院會今（11日）通過「人工生殖法修正草案」，放寬女同志配偶、滿18歲單身女性適用人工生殖技術，也明定受術所生子女視為婚生子女。民進黨立委范雲指出，現行法規僅限異性戀不孕夫妻適用已然過時，院版草案保障未婚女性的生育權，同時兼顧兒童最佳利益，期待立法院能盡速通過審查。

行政院版「人工生殖法修正草案」放寬滿18歲未婚女性及女同志配偶使用人工生殖技術，同時規範其必須使用自身的子宮和卵子，術前須進行子女最佳利益評估、簽署受術配偶同意書，確認親子關係成立，受術前也能知悉捐贈者國籍、血型及膚色。

請繼續往下閱讀...

對此，范雲表示，台灣人工生殖技術領先世界，然而現行法規，嚴格限制僅有「異性戀夫妻」，且經診斷為不孕症才可以使用。此一法律規定明顯過時，不僅無視2019年台灣已通過的「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，女同志伴侶已得以結為配偶的事實，也排除單身有意願的成年女性，有權收養子女，卻無法依法透過人工生殖，生養有血源關係的下一代。

范雲強調，助孕科技與人工生殖是相當複雜但重要的議題，范雲多次諮詢婦女及性別團體後，大家的共識是，保障女性身體自主權及子女最佳利益，開放單身女性及女同志配偶適用人工生殖技術的修法；她肯定行政院提出修法草案，自己連2屆提出的「人工生殖法修正草案」，就是聚焦單身女性及女同志配偶可以進行人工生殖，同時兼顧兒童最佳利益及女性生育權。

范雲進一步說明，現行單身即可進行收養，已離婚或未婚的單身女性使用人工生殖技術孕育孩子，合情合理。除了女性生育權，她和行政院的修法草案，也明定子女最佳利益評估及血緣知悉權相關規定，保障兒童最佳利益，期待盡速在立法院通過審查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法