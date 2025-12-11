助理費除罪化傳藍營金主直接介入黨團運作 吳靜怡：鄭麗文是不是被架空？

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

助理費除罪化爭議持續延燒，對此，媒體人吳靜怡表示，國民黨提出年薪千萬的自肥法案，一邊讓自己獲取暴利、一邊企圖要幫高虹安、顏寬恒等特定人士除罪，一個「助理費」居然民眾黨還能出現包牌？到底有沒有藍白合的陰謀？

吳靜怡在臉書PO文表示，國民黨提出年薪千萬的自肥法案，一邊讓自己獲取暴利、一邊企圖要幫高虹安、顏寬恒等特定人士除罪，當國民黨立委辦公室助理簽署撤案時，居然驚傳部分藍委有接獲藍營大咖金主致電，並有人反映，誤會李乾龍就是代表鄭麗文黨中央的立場，更誤會傅崐萁有收到黨意才執意推動法案！本來藍營立委經過了解，以為第一時間牛煦庭發言：「經討論後暫時不會排案」應該陳玉珍就會默默撤案，沒想到傅崐萁總召發言立場強硬，簡直打臉發言人牛煦庭！有人質疑國民黨的內部分歧是假動作，但更代表國民黨鄭麗文黨主席上任不久就被架空！

吳靜怡指出，一個「助理費」居然民眾黨還能出現包牌？到底有沒有藍白合的陰謀？黃國昌第一時間喊出「公款公用原則不容退縮」，但隔日居然傳出白營助理爆料黨團下令禁止連署撤銷此法案，更傳出立委劉書彬霸凌喝止助理反助理費除罪連署，雖然，前立委賴香伶事後提出反對意見，但民眾黨依舊突顯出黃國昌統御能力走向滑坡、混亂，小藍當到底的結果就是國民黨的法案都沒跟黃國昌做商議，黃國昌應該要查查，藍營大咖金主到底找上誰？是不是私下拿著假藍白而真運作高虹安除罪？

吳靜怡續指，台中江啟臣、高雄柯志恩別躲在台南謝龍介的背後，你們支持「助理費」嗎？江啟臣身為立法院副院長，卻是眼睜睜看著一群黨內同志們幹壞事，看著他們知法又破壞法制，為自己圖利成為千萬富翁、為少數人士犯錯，而侵害立院幾百、全國幾千位助理們的工作權，台中江啟臣、高雄柯志恩你們還想要選市長嗎？包庇貪污、侵害勞工權益的標籤，從此就貼上去！不吭聲的都是共犯！謝龍介連這種法案都可以簽名，表示自己甘願成為傅崐萁的小弟，一點法治倫理都不懂，選什麼六都首長？簡直笑爛，丟台南人的臉。

吳靜怡直言，助理費專題報告韓國瑜刻意讓周萬來躲起來，這就代表韓國瑜嘴巴說要捍衛助理工作權，但行為就是放水！立法院院長居然甘願自己行政權益被剝奪，連立法院助理都保護不了更別說什麼捍衛中華民國，憑什麼還有大格局整天罵賴清德！簡直笑話。

