朝野攻防太累未主持院會？ 行政院：卓榮泰另有要公

行政院長卓榮泰今天未主持院會，由副院長鄭麗君代理。（記者鍾麗華攝）

行政院今（11）日上午召開一週一次的行政院會，不過，院長卓榮泰卻未出席主持院會，改由行政院副院長鄭麗君主持。由於卓榮泰近期一週兩度取消行程，引發外界對於卓揆身體微恙的揣測，被問到是否朝野攻防，近期太累了？行政院發言人李慧芝在院會後記者會面對詢問，多次以另有要公回應。

近期行政院提出「財劃法」覆議案被立法院否決，政院為了是否「不副署」、「不執行」仍在研商後續因應，此外，包括院版財劃法、明年度中央政府總預算、國防特別預算都被卡在立法院無法付委審查，另外立法院最快明天會將通過停砍年改的相關法案。朝野對抗升溫，而卓揆在多個場合，不斷呼籲在野黨儘速審查明年度中央政府總預算與國防特別預算。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰本週一時也臨時取消行程，今天又未主持院會，被問到是否因最近總預算、財劃法、國防特別預算卡關，朝野攻防太累？李慧芝表示，卓揆今天臨時另有要公，所以才請鄭麗君主持院會，行政院本來有代理機制，不需要多做揣測。

媒體追問，過去是否有行行政院長未主持院會的前例？李慧芝說明，依照行政會議議事規則，院長有事不能主持院會時，就由副院長代理，過去前行政院長毛治國也有請假紀錄。至於下午活動是否取消，也要視後續規劃。被問到院長是否主持晨會？李再度說，晨會、院會都因有要公未主持。

媒體再問，毛治國擔任院長時因請辭，故由時任的副院長張善政代理。李慧芝表示，會再了解是否有閣揆未主持行政院會的前例。

行政院新聞傳播處稍晚發出通知，卓揆原訂今日下午1點出席「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮、下午2點出席「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」行程取消。在通知發出後，李慧芝才鬆口表示，卓揆因沙啞，僅聽取不需要說話的報告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法