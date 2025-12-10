為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    力爭國民黨台中市長提名 楊瓊瓔：誰出線都會團結一致

    2025/12/10 14:02 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委楊瓊瓔已表態爭取國民黨提名，參選明年台中市長選舉。（資料照）

    明年台中市長選舉人選，立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔均有意角逐，楊瓊瓔今日接受專訪時表示，她與江啟臣是「姊弟爬山互相扶持」，誰出線都會團結一致。被問到若最後是由江啟臣出線，楊瓊瓔表示，這種假設性的問題，就不予評論，國民黨一定是團結的。

    明年台中市長選舉人選，民進黨10月已拍板徵召黨籍立委何欣純參選，楊瓊瓔表態投入選戰，江啟臣動作頻頻，卻遲未正面表態，各自支持者要求初選、徵召都有聲音。

    對於主持人詢問，黨內是否會進行初選？楊瓊瓔表示，黨中央已經通過提名機制，一切尊重黨中央，她與江啟臣是「姊弟爬山互相扶持」，誰出線都會團結一致。

    江啟臣、楊瓊瓔各自支持者要求初選、徵召都有聲音，楊瓊瓔表示，公開初選能逼出參選人最佳樣態，也可以提早檢視其優缺點，並儘快補足，才能讓選民選出最佳且信賴的人選。

    楊瓊瓔說，她長年在立法院經濟委員會，目前不只是關稅問題，匯率更為嚴重，中彰投有九成是傳統產業，如何讓他們不會倒下非常重要，因為倒下後要再站起來幾乎是不可能的，政府要好好重視，耍話術是不會被選民所認同的。

    主持人詢問，黨中央若不初選，依民調來協調，是否能接受？楊瓊瓔表示，黨中央有黨中央的機制，依照黨中央的機制走，身為黨員，會依照黨通過的規章去執行。

    主持人追問，若最後是江啟臣出線？楊瓊瓔說，這種假設性的問題，她就不予評論，國民黨一定是團結的。

