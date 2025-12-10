為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳立委施壓撤簽連署反對助理費除罪化 民進黨團：法制化才是正辦

    2025/12/10 13:59 記者陳政宇／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，國會助理發起連署呼籲撤回提案，但傳出朝野約有6位立委施壓助理不准參與連署。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）回應，民進黨團不存在這個問題，應該推動立法院公費助理任用法，將公費助理的任用法制化、透明化，這才是正辦。

    由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用、免檢據核銷。對此，目前累計逾200名跨黨派助理連署呼籲撤案。

    對於傳出朝野立委施壓禁止連署，鍾佳濱今受訪直言，「民進黨團不存在這個問題」，助理工會本週五（12日）將就如何維護工作權益等議題，向立法院長韓國瑜提出訴求，這是應該支持的事。

    關於助理費除罪化修法，鍾佳濱認為，問題的本質不應該是免除追溯特定人士的刑責，而是要回歸國會助理本身，因為國會助理是接受國家資源襄助立委完成職務的人，民進黨團對於為特定人士量身訂製的修法不以為然。

    鍾佳濱呼籲，應該推動「立法院公費助理任用法」，將公費助理的任用法制化、透明化，才是正辦，也才不會造成不必要的司法爭議，故應排審「立法院公費助理任用法草案」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播