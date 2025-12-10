傳立委施壓撤簽連署反對助理費除罪化 民進黨團：法制化才是正辦

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，國會助理發起連署呼籲撤回提案，但傳出朝野約有6位立委施壓助理不准參與連署。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）回應，民進黨團不存在這個問題，應該推動立法院公費助理任用法，將公費助理的任用法制化、透明化，這才是正辦。

由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用、免檢據核銷。對此，目前累計逾200名跨黨派助理連署呼籲撤案。

對於傳出朝野立委施壓禁止連署，鍾佳濱今受訪直言，「民進黨團不存在這個問題」，助理工會本週五（12日）將就如何維護工作權益等議題，向立法院長韓國瑜提出訴求，這是應該支持的事。

關於助理費除罪化修法，鍾佳濱認為，問題的本質不應該是免除追溯特定人士的刑責，而是要回歸國會助理本身，因為國會助理是接受國家資源襄助立委完成職務的人，民進黨團對於為特定人士量身訂製的修法不以為然。

鍾佳濱呼籲，應該推動「立法院公費助理任用法」，將公費助理的任用法制化、透明化，才是正辦，也才不會造成不必要的司法爭議，故應排審「立法院公費助理任用法草案」。

