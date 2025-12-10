被問中國網友用臉書要翻牆 國台辦尷尬跳針回應推給「民進黨當局」

內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定1年。（路透檔案照）

內政部近日對中國社交平台小紅書發布一年封鎖令，中國國台辦發言人陳斌華今（10）日批評，民進黨名為「反詐」，實為「反民主」。不過，當被台媒連續追問到中國網友須透過翻牆才能使用Facebook、Google、Youtube等，陳斌華則尷尬跳針回應，封禁小紅書完全是「別有用心的政治操弄」。

中國國台辦今日例行記者會上，有台灣媒體提問，中國網友需要翻牆才能使用Google、臉書和YouTube等，國台辦如何看待中國網友未來是否使用臉書等平台與台灣網友進行交流？而國台辦近期也用臉書設立發言人帳號，國台辦如何看待中國網友使用上述社交軟體情況？

陳斌華回應說，民進黨出於一黨之私，已經引發台灣民眾特別是青年的強烈不滿和反對。歡迎廣大台灣同胞共享中國互聯網發展機遇，熱線兩岸網友，增進相互了解和彼此的情誼。

台媒再追問，發言人批評民進黨當局以「資安、詐騙」為由封禁小紅書。請問對於中國網友也需要「翻牆」才能使用臉書等平台有何看法？中國方面會考慮開放民眾使用臉書嗎？

陳斌華先是抨擊，民進黨當局封禁小紅書所用的手段在台灣根本難以推動，其做法遭到了台灣各界的強烈反對，媒體和各界人士紛紛譴責其粗暴行徑，刻意針對大陸社交平台，完全是別有用心。

陳斌華接著稱，「我們支持在依法依規的情況下，使用各類社交平台，也會始終堅持以人民為中心，依法打擊電信詐騙違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全與合法權益」。

至於海基會已因此案去函小紅書，但未獲回應，中國海協會是否協助？陳斌華稱，由於民進黨政府拒不承認體現一個中國原則的九二共識，海協會與海基會的對話溝通機制早已停擺。

