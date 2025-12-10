為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德喊話在野速審1.25兆國防預算 國民黨團要求赴立院詢答

    2025/12/10 13:51 記者林欣漢／台北報導
    藍白昨再次聯手封殺攸關1.25兆元國防特別預算的特別條例審查。（資料照）

    藍白昨再次聯手封殺攸關1.25兆元國防特別預算的特別條例審查。（資料照）

    藍白昨再次聯手封殺攸關1.25兆元國防特別預算的特別條例審查，總統賴清德今受訪表示，希望在野黨理性務實地面對，讓這筆國防特別預算付委、依據民意審查，希望在野黨清楚知道，如果我國沒有善盡區域和平穩定的重要責任，面對中國威脅時，將面臨更大的困難。對此，立法院國民黨團重申，面對史無前例的高額軍事預算，人民至今看不到細項規劃，國民黨團要求賴清德來立法院報告並接受詢答理所應當，連這麼卑微的要求都想拒絕，杯葛國防預算的當然是民進黨自己。

    「1.25兆國防預算像『詐騙保單』，萊爾校長膽小不敢來立院『國防十講』。」國民黨團指出，史上最高額、破紀錄的國防特別預算提出後，國民黨要求總統賴清德兌現選舉承諾，到立法院報告特別預算，並接受詢答，正面回答全體國人對財政負擔、預算排擠以及軍購延宕的疑慮，合情合理，也是負責任的在野黨該做的事。

    國民黨團表示，民進黨不分青紅皂白，一手扣在野黨阻礙國防的紅帽子，另一手胡亂比喻，將破兆國防經費比喻成「上廁所要用的衛生紙」、「家家戶外買的壽險保單」，將專業國防軍售當成兒戲，這樣的執政團隊，難怪賴清德不敢正面對決。

    國民黨團說，回顧過去的賴清德，對比今天的賴清德，只能說昨天的賴清德打臉今天的賴清德。2024年的賴清德說：「總統赴立院國情報告，若合憲責無旁貸」、「願依照釋憲判決意旨 赴立法院國情報告」；今年賴清德宣布投入1.25兆國防預算，不敢赴立院詢答，害怕進立法院被問細項。

    國民黨呼籲「萊爾校長」快點出來打球，面對史無前例的高額軍事預算，人民至今看不到細項規劃，國民黨團要求賴清德來立法院報告並接受詢答理所應當，連這麼卑微的要求都想拒絕，杯葛國防預算的當然是民進黨自己。

