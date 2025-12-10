為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    桃園市議會3讀通過明年總預算案 歲出1777.4億元創新高

    2025/12/10 13:39 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市議會今3讀通過桃園市115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會今3讀通過桃園市115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表。（記者謝武雄攝）

    針對桃園市115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，桃園市議會大會今進行2、3讀，其中總預算部分，歲入1660.4億元刪減0，歲出1780.4億元，刪減3億元由市府自行調整；據悉，府會及三黨團今早在議長室協商，原本民進黨要求刪除更多預算，但遭國民黨反對，並擺出不惜表決立場，最後在無盟前總召李家興協調，並參考今年預算刪除2.5億元的前例，達成刪除3億元共識。

    桃園市115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表三讀審查結果如下，其中總預算部分；歲入部分：1660.4億元、歲出部分1777.4億元、債務之償還450億元、債務之舉借570億元。

    附屬單位預算及綜計表部分，營業基金、非營業作業基金、、非營業特別收入基金刪減數都是0。

    桃園市議會大會2、3讀桃園市115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，首先是由財務小組召集人呂林小鳳宣布聯席審查結果，之後由主席邱奕勝主持遭擱置預算審議，總計46筆、20.8億元預算，全數審議通過；另李家興提議統刪歲出3億元預算，也獲大會無異議通過。

    市長張善政會後受訪時表示，雖然刪減3億元對預算還是有影響，但感謝議會同意由市府自行調整，將影響降至最低。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播