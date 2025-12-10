助理費除罪化歡迎討論 陳玉珍：開大門走大路 不必透過媒體放話

國民黨立委陳玉珍。（記者劉信德攝）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，引爆基層助理不滿。一名國會辦公室主任昨號召助理連署籲陳玉珍撤回提案，累計破200名跨黨派助理參與連署。陳玉珍今（10日）回應，歡迎助理工會來找她討論，不必透過媒體放話或政治抗爭。「我是開大門走大路」，覺得權益要怎麼獲得保障、在立法院如何法制化，就來討論。

由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，引發爭議。一名國會辦公室主任昨發起助理連署，呼籲陳玉珍等28位連署立委撤回提案。

民眾黨立委劉書彬昨日得知旗下幕僚簽署後，將其痛斥一頓，逼迫助理立刻撤簽連署，引發助理圈議論紛紛。對此，陳玉珍表示，她沒有聽到任何委員辦公室要求施壓撤件，助理工會當然有他們自己的訴求考量，她昨天受訪也公開說了，尊重他們的訴求考量。

陳玉珍表示，助理工會的訴求是權益要獲得保障，助理費法制化的確有必要，「我歡迎助理工會來跟我討論」，他們人才濟濟，一定有可以擬出相當好的法制規範，讓助理費法制化，同時可以保護、保障到他們的權益，請工會來討論，不必透過媒體放話或政治抗爭。

陳玉珍認為，立委與助理是夥伴關係，她與助理是「日夜陪伴」，比家人還親，助理工會如果真的有心幫助理同仁爭取權益，那就坐下來討論，「我是開大門走大路」，覺得權益要怎麼獲得保障、在立法院如何法制化，就來討論。

陳玉珍說，助理工會能擬出法案給立委去提案，「如果立委不願意提拿來給我，我們坐下來討論，我也可以幫忙提，把這個東西法制化」，立委與助理是夥伴，對於中華民國各項制度的法制化，大家都要一起努力。

陳玉珍強調，呼籲助理工會過來討論，請拿出辦法、提案，她昨天一直講，她的提案不是一錘定音，「不是說我提案就一定會是怎麼樣」，助理也可以拿出提案討論，大家都很專業，這個東西是可以公開討論的。

傳出若法案進行表決，會有5位藍委跑票，是否代表內部意見分歧？陳玉珍表示，她沒有聽說這樣的事情，她的提案也不等於是最終版本，助理費這個問題，全國不分黨派包括林岱樺、林宜瑾、高虹安、顏寬恒等，議員就更不用說了，既然這問題沒有講得清楚，讓很多民代誤觸法網，已經有發生過這種事就要面對、解決這個事情，所謂解決就是法制化，助理工會覺得權益受損，也來討論或提案，公開的在陽光下討論。

陳玉珍強調，這個東西不宜做為政治鬥爭的工具，會變成模糊這個法案的焦點，真正的做法就是案子提出來、大家來討論。

對於是否有與立法院長韓國瑜討論？陳玉珍表示，沒有，但她有看到相關的媒體報導，韓國瑜的本意也是一樣，助理的權益必須獲得保障，她想的是不只助理權益，整個制度也應該各方面來討論，集思廣益。

