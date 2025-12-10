台中明年度總預算二讀統刪6億 另凍結包括購物節等6.7億

議員陳淑華質疑明年度預算又見大撒幣辦購物節，要求刪除普發現金給市民。（記者蘇孟娟攝）

台中市議會今進行市政府明年度預算二讀會，歲入歲出包含附屬單位預算統刪6億元，除歲出部分照教育文化委員會審查意見刪減16萬元外，其餘刪減項目由市政府自行調整，歲入歲出差短由市政府自行調整彌平；另議會附帶決議凍結包括台中購物節、市府個人電腦汰舊換新等歲出預算共6億7千餘萬元，各須專案報告後始得動支。

台中市明年度總預算案編列歲入預算總額1836.67億元，歲出預算總額1980.05億元，歲入歲出差短143.38億元，今在議會進行二讀會。

市議員陳淑華指出，台中市明年度有很多浮編浪費煙火式預算，尤其台中購物節辦到明年累計花22億，實質未創造經濟加乘效果，只顧做市長大外宣，有錢包裝市長，卻喊沒錢普發現金，連嘉義市都要普發6千元，應把購物節的錢省下來普發現金給市民。

議員周永鴻也指出，台中市府明年還有新增295億的統籌分配款，預算愈來愈多，事情卻沒做好，財政局每年喊歲入歲出有短絀，結果決算又出現節餘，市府大小活動全由市長當代言人，各局處何必編那麼多宣傳費，要求交通罰款23億歲入及各局處特別費全刪除。

市議員林德宇也質疑，市府官員對於議員質詢的輕忽怠慢態度，要求環保局廚餘去化追加預算及計畫等未提出前，刪除台中市長盧秀燕跟環保局長吳盛忠的特別費，等提前提出廚餘的追加計畫的預算才能使用。

議員陳俞融也指出，台中市警局接連「蓋牌」重大治安事件，要求凍結警察局公共關係室明年年度編列104萬元及警察局「媒體及宣傳費用」預算369萬餘元，直至改善並提出具體方案後解凍。

議長張清照裁示休息10分鐘經政黨協商後，決議歲入歲出統刪6億，除歲出依教育文化委員會審議意見刪除新聞局辦理有線廣播電視系統等一般業務費16萬元外，其餘刪減項目由市政府自行調整。

