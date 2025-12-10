為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    痛罵助理逼撤簽連署反除罪化？ 劉書彬急否認「沒有、沒有」

    2025/12/10 14:15 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨立委劉書彬看著手機臉色凝重。（記者陳志曲攝）

    民眾黨立委劉書彬看著手機臉色凝重。（記者陳志曲攝）

    國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，一名國會辦公室主任昨號召連署撤回提案，已有數百人參與連署。豈料，民眾黨立委劉書彬昨日得知旗下幕僚簽署後，將其痛斥一頓，逼迫助理立刻撤簽連署；劉書彬今日受訪時匆忙否認稱：「沒有、沒有」強調稱民眾黨支持助理費公費公用。

    一名國會辦公室主任昨發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」。有知情人士向本報透露，劉書彬下令辦公室助理不得連署。一名任職於劉書彬辦公室的國會助理昨日在連署後，被劉書彬當頭棒喝、痛罵一頓，該名國會助理立刻衝出辦公室，向號召連署的人表示要立刻撤簽。

    對此，劉書彬回應，她是跟助理們反應，現在這個情勢，助理有自己的立場「自己去考慮自己」，而民眾黨支持助理費公費公用，絕對沒有退縮的空間，尤其委員跟助理是一起的，助理權益要能夠得到好的保障，包括適用「勞基法」薪水直接匯到戶頭，都是非常好的事情，助理有好的待遇、穩定假期等通通都是要尊重。

    「辦公室當然有自己的管理風格，當時有其他辦公室的助理，來我的辦公室尋求簽署，我在場表示請自己好好思考一下，當然還要考慮有些前因後果，尤其是黨團還有更多的討論空間。」劉書彬重申，助理費公費公用，絕對沒有退縮的空間。

    媒體追問是否有痛罵助理，要求助理撤簽，劉書彬稱：「沒有、沒有！」民眾黨一直守著「勞基法」，包括公費助理制度的執行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播