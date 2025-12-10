痛罵助理逼撤簽連署反除罪化？ 劉書彬急否認「沒有、沒有」

民眾黨立委劉書彬看著手機臉色凝重。（記者陳志曲攝）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，一名國會辦公室主任昨號召連署撤回提案，已有數百人參與連署。豈料，民眾黨立委劉書彬昨日得知旗下幕僚簽署後，將其痛斥一頓，逼迫助理立刻撤簽連署；劉書彬今日受訪時匆忙否認稱：「沒有、沒有」強調稱民眾黨支持助理費公費公用。

一名國會辦公室主任昨發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」。有知情人士向本報透露，劉書彬下令辦公室助理不得連署。一名任職於劉書彬辦公室的國會助理昨日在連署後，被劉書彬當頭棒喝、痛罵一頓，該名國會助理立刻衝出辦公室，向號召連署的人表示要立刻撤簽。

請繼續往下閱讀...

對此，劉書彬回應，她是跟助理們反應，現在這個情勢，助理有自己的立場「自己去考慮自己」，而民眾黨支持助理費公費公用，絕對沒有退縮的空間，尤其委員跟助理是一起的，助理權益要能夠得到好的保障，包括適用「勞基法」薪水直接匯到戶頭，都是非常好的事情，助理有好的待遇、穩定假期等通通都是要尊重。

「辦公室當然有自己的管理風格，當時有其他辦公室的助理，來我的辦公室尋求簽署，我在場表示請自己好好思考一下，當然還要考慮有些前因後果，尤其是黨團還有更多的討論空間。」劉書彬重申，助理費公費公用，絕對沒有退縮的空間。

媒體追問是否有痛罵助理，要求助理撤簽，劉書彬稱：「沒有、沒有！」民眾黨一直守著「勞基法」，包括公費助理制度的執行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法