助理費除罪化》公督盟酸：陳玉珍應提案 藍涉貪全不受法律規範

公督盟執行長張宏林。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提案將「立委助理費除罪化」惹議，更進一步針對地方民代助理費提出修法，明定助理費由民代統籌運用，且免檢據核銷。公督盟執行長張宏林今受訪時痛批，陳玉珍倒不如直接修法，寫上未來國民黨只要涉及貪污圖利，都不受涉貪法律規範。

陳玉珍所提「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」主張由直轄市議會、縣市議會撥予議員統籌運用，免檢據核銷。議員統籌運用項目不限於助理補助費、助理春節慰勞金及法定負擔費用；且如何運用不受貪污罪及刑法規範。

請繼續往下閱讀...

張宏林痛批，這基本上是一個貪污除罪，傅崐萁等人聲稱「這是為了救助理」，但貪污的是民意代表，所有被判刑的都是民代，何來助理？國民黨假借要幫助理，修法要讓所有民意代表中央到地方聯合一起來貪污、亂用助理費。

綜觀其他民主國家助理費的使用規範，張宏林舉例，日本、美國的民意代表助理聘用資訊是公開的、法制化的，國民黨號稱是百年的民主大黨反而是走到退路，讓台灣走向更封閉、更威權、更黑箱的走法。

張宏林痛批，這是一個不符合時代的修法，檯面上無論是台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、新北市長侯友宜等迄今仍噤聲，代表國民黨內部自律機制也已崩壞。

「蔣中正執政時期，都不敢把貪污除罪，陳玉珍竟膽敢做此事！」張宏林直言，國民黨卻沒有自律的機制，這是政黨的沈淪。以前是中國共產黨想消滅中華民國、想破壞台灣民主體制，陳玉珍提此法，國民黨卻無人提出反對聲音的話，可以斷言今天想破壞、消滅中華民國民主機制的就是中國共產黨跟中國國民黨。

張宏林怒斥，國民黨這樣搞是全世界最貪污的政黨，竟然會去提出讓中央、地方的民代未來涉及貪污都可以無罪、無事，這政黨應是全世界的笑話，比共產黨、威權政黨還不如。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法