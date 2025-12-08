助理費除罪化》南市藍營議員挺修法 綠營批：助理勞動權益開倒車

台南市綠營議員蔡筱薇認為，國民黨立委陳玉珍「助理費除罪化、直接發放給立委」提案修法，讓監督的透明度蓋上黑布。（蔡筱薇提供）

針對國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化、直接發放給立委」修法方案，台南市議會民進黨團總召周嘉韋認為，此一做法無疑是「助理勞動權益開倒車」。國民黨團發言人蔡育輝則認為，應修法、往配合現況較合理。

周嘉韋說，當初助理費由機關直接發給，就是為了避免慣老闆的產生，希望從民意代表做起。陳玉珍此一做法無疑是「助理勞動權益開倒車」，國民黨今日卻為了自身利益貪到助理費用上，民眾更應撻伐陳所提出的議案及參與連署的立委。

民進黨議員王宣貿也嚴正表示，此一修法方向等同放棄監督、公帑私有化，不僅削弱行政管理機制，更可能讓人民對政治人物的信任徹底瓦解。他強調，民代助理制度的本意，是讓助理協助政策研究、服務選民、維護公共利益，而不是讓「老闆」決定給誰、給多少、甚至能否把錢挪作私人用途，當制度設計讓公費與私帳模糊不清，將打開濫權的大門。民進黨議員蔡筱薇也提及，公費助理是監督政府運作的重要支柱，陳玉珍的提案等同於讓助理勞動權益向後倒退數10年。

無黨籍議員李宗霖也嚴正反對。他提到，助理費是公帑，不是民代的「私人金庫」。把本來需要檢據、具體用在人事的公費，改成由民代個人自由運用、免核銷，不只讓問責機制瞬間蒸發，更會把合法與非法界線整個抹去。

李宗霖強調，這不是「行政簡化」，而是制度倒退，是把公費補助變成「現金給付」，等同開啟濫權的大門！我們不是共產國家，不可能把國家資源集中到個人手上、還不准人民問一句：「錢花到哪裡去？」

蔡育輝認為，此提案把助理費當作議員人事不用報帳特支費使用，雖不甚合理、但可解決民代稍有不慎涉案的風險。蔡育輝說，以台南市為例，國民黨多人因涉嫌被調查，民進黨卻沒有半人？可見民代助理費成為執政黨打壓異己的工具。

蔡育輝建議，應修法且要配合現況較合理。不管用於人事費或維持服務處運作，任何礦泉水、婚喪喜慶紅白包等三分之一以上開銷，可免檢據核銷，三分之二要檢據核銷。改善現在助理費立法無法融入台灣民代現況等不合理之處。

