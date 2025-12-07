為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    徐巧芯嘲諷賴瑞隆為兒子落淚道歉 反遭大批網友酸爆！

    2025/12/07 19:00
    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆就讀小學的兒子被爆在校疑似霸凌同學，賴瑞隆為此出面道歉，表示會對孩子加強教育和輔導，並坦言沒多花時間在陪伴和教養孩子。對此，國民黨立委徐巧芯跳出來嘲諷賴瑞隆，結果被大批網友反過來酸爆！

    賴瑞隆8歲兒子被指控在校毆打、言語霸凌同學，賴瑞隆面對媒體鏡頭落淚向社會大眾、與兒子發生衝突的女童及女童家長道歉，自責沒善盡父親責任，一切都會誠實面對、檢討改進，並希望有機會能夠當面向女童與家長致歉。

    他還透露，接下來會讓孩子轉學，孩子事發後感受到極大壓力，卻向他道歉說「害爸爸跟全國道歉」，他覺得孩子突然長大很多。但他直言，動手就是不對，他接下來會陪著孩子並透過專業協助、改善一些狀況。

    對此，徐巧芯在Threads發文嘲諷，「哭到一把鼻涕一把眼淚，是為了自己的兒子說『害他要道歉』，不是因為對被霸凌孩子很抱歉，這個誠意你給幾分？被霸凌的小朋友跟家長才想哭吧！說要『專心陪伴』孩子，又要繼續忙著搞選舉；當立委的忙碌程度都無法關心小孩了，那選初選、當市長不就更忙？能增加多少『陪伴』？教育孩子不應該只是媽媽的事，是父母雙方的共同的事。」

    不過徐巧芯的貼文一出，底下湧入大批網友開酸，「說到哭戲，誰能比得過你公開對曾被你認為是病毒的傅崐萁投懷送抱？」、「你爸媽應該也沒好好陪你吧」、「貴黨的立委暴力攻擊其他黨派的，是不是也算霸凌」、「貴黨同事謝龍介的兒子不也是持毒嗎？妳出來發聲了嗎？」、「美鳳姐我建議你不要打這題欸，你自己身上爭議多得不得了也沒解釋清楚啊」、「你過去那些行為叫啥？這麼大了還在霸凌別人」。

